KDY: Pondělí 23. září od 15.00

KDE: Dačice - Katolický dům

ZA KOLIK: Zdarma

V 15 hodin se pohybové workshopy konají pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let, v 16 hodin pro děti od 7 do 10 let. Rodiče se dozví, jak upoutat pozornost dítěte a jak u něj rozvíjet radost z pohybu, jak poznávat vlastní tělo a své emoce. To vše hravě, zdravě a zábavnou formou.

V 18 hodin přijde na řadu workshop pro dospělé. Společně znovu objevíte, že jste tím, kdo se pohybuje. Prostřednictvím pohybu si připomenete, jak můžete sami sebe prožívat, poznávat a užívat si větší variability a možností, kterými je vaše tělo vybaveno.