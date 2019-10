KDY: Sobota 28. září od 18.30 h.

KDE: Dačice - zámecký park

ZA KOLIK: 150 korun startovné

Na běžeckém tempu nezáleží, trasu je možné i projít. Doporučuje se čelovka, ta bude k zakoupení i na místě, stejně jako další světluškovské benefiční předměty.

Registrace běžců začíná v 18.30 hodin, o hodinu později běh startuje. Minimální startovné je 150 korun, samozřejmě může každý přispět i více. Běžci do 18 let mohou přispět dobrovolně, podle svého uvážení.

Park u zámku v Dačicích bude světelně vyzdobený a otevřený nejen pro závodníky, ale i jejich doprovod a návštěvníky akce, až do 20.15 hodin.

O hudební doprovod akce se postarají hudebníci z kapely Benefiction.