KDY: Sobota 5. října od 13 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

Start dlouhé, cca 30 km měřící trasy, je naplánován na 13. hodinu. Účastníci vyrazí přes Husovy sady na cyklostezku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka do Nežárecké ulice, dále na Políkno, Polště, Hatín, Jemčinu a přes Sýkoru zpět do Hatína, Buku a přes Frankův dvůr do Jindřichova Hradce.

Kratší z cyklistických okruhů měří zhruba 11 km a vede z Masarykova náměstí opět přes Husovy sady na cyklostezku pod gymnáziem, do Nežárecké ulice k Lišnému dvoru, odtud směrem na Políkno, Buk, Frankův dvůr a zpět do Jindřichova Hradce. Start je ve 13.30 hodin.

Organizátoři i letos mysleli na ty, kteří před šlapáním do pedálů upřednostňují pěší výlet. Tito účastníci se vydají na trasu měřící cca 2,5 km také ve 13. 30 hodin a jejich kroky povedou z Masarykova náměstí směrem do Husových sadů, odtud na Zakostelecké náměstí, Liliovou ulicí kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie k Muzeu Jindřichohradecka a dále za Nežáreckou branou ulicí Nové Stavení k vyhlídce na Karlově a kolem Ladfrasovy vily přes most Mlýnskou ulicí na Dobrovského náměstí. Účastníci, kteří na trase budou muset najít dvě pamětní desky a zapsat si je do účastnických diplomů, pak budou pokračovat Svatojánskou a Růžovou ulicí zpět na Masarykovo náměstí.

V rámci doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit například na šlapací káry, trojkolky, koloběžky, dopravní testy, malovací kolo či technickou prohlídku jízdních kol. Chybět nebude fotokoutek a malování na obličej, které zajistí Agentura Duhovka.

Zhruba kolem 16.30 hodin dojde na losování účastnických diplomů, přičemž hlavní cenou bude opět jízdní kolo.

Chybět nebude živá hudba v podání kapely Tři mušketýři. Slova a reprodukované hudby se i tentokrát ujme moderátor Michal Arnošt.

Občerstvení zajistí jindřichohradečtí dobrovolní hasiči, kteří budou zajišťovat mimo jiné prodej vuřtů.