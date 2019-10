KDY: Středa 23. října od 19.00

KDE: Jindřichův Hradec - KD Střelnice

ZA KOLIK: 250, 260 a 270 korun

Vtipný, trefný a opravdu ničemu se nevyhýbající příběh jednatřicetiletého Toma a jeho o dva roky starší kolegyně ze zaměstnání Amy, kteří spolu po firemním večírku začnou trochu nečekaně chodit, je vyprávěný nejprve mužem a poté (s náležitě proměněnou optikou) také ženou. Oba pohledy na stejné události se od sebe pochopitelně liší, stejně tak, jako se od sebe odlišují přístupy mužů a žen k lásce a ke vztahům. Společným tématem jsou však v obou případech nedorozumění, citové zážitky z minulosti a neochota či neschopnost být sám sebou.

Můj romantický příběh je divadelní zpovědí jedné generace a nabízí nejen smích a dojetí, ale klade i otázky, na něž všechny generace hledaly, hledají a budou hledat odpovědi – Jak si najít holku, když si myslíte, že jste totální loser? Jak se máte cítit, když jste pohledná žena, je vám 33 a všechny vaše kamarádky jsou již dávno vdané? Jak dostat zástupce opačného pohlaví do postele – a pak v pravou chvíli zase z postele? Jaká metoda je nejlepší, když se chcete vyvléci z možných závazků? Jak proplout životem, aniž by se vás něco skutečně dotklo? A jde to vlastně?