KDY: Úterý 31. prosince od 9.00

KDE: Jarošov nad Nežárkou - pošta

ZA KOLIK: Zdarma

Celková délka trasy je zhruba 20 kilometrů a její převýšení je zhruba 120 metrů. Z Jarošova vyrazí účastníci směrem na nádraží v Lovětíně, odtud pak kolem křížku k zastávce Nekrasín a přes hlavní silnici do Nové Včelnice. Poté přes pole a les k Vaňkovu křížku před Zdešovem, odtud na Němcův kopec. Tam by se mělo dojít v pravé poledne. Ve Zdešově potom připraví tamní hasiči malé občerstvení. Do Jarošova se účastníci pochodu vrátí přes Kamenný Malíkov.