KDY: Úterý 8. října od 19 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - Kaple sv. Maří Magdaleny

ZA KOLIK: 120 a 60 korun

Program recitálu:

F. Chopin – Klavírní koncert č. 1 in E minor, op. 11, F. Liszt – Harmonies poétiques et religieuses, S. 172a (1847) Nr. 5: Miserere Nr. 6: Pater noster, d’après la Psalmodie de l’Église Nr. 7: Hymne de l’enfant à son réveil Nr. 9: La Lampe du temple ou L’Ame présente a Dieu F. Liszt – Etudes No. 5 and No. 6 from Grandes études de Paganini, S.141.