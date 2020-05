Moderní americké umění vystavuje Galerie 1

Andyho Warhola vystavují v Galerii 1 | Foto: Deník / Jan Karásek

KDY: Od úterý do pátku můžete přijít od 12 do 18 h, v sobotu od 9 do 12 h.

KDE: Galerie 1, Panská 1, České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma