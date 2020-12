KDY: 6. prosince až 6. ledna

KDE: Velešín

ZA KOLIK: Zdarma

Oblíbenou výstavu betlémů přichystali letos ve Velešíně v netradičním pojetí, a to ve výlohách obchodů a přízemních oknech domů. Vyhlášený velešínský betlém Pavla Rouhy bude k vidění v té největší výloze. Všechny exponáty budou nasvícené, takže večer vás čeká podíváná. Pětadvacet betlémů vyrobili místní i lidé z blízkého okolí, a to z různých materiálů. Organizátoři chtějí tímto počinem Velešínským a návštěvníkům přinést radost ve smutném období a mají radost, že majitelé obchodů s umístěním do výloh souhlasili. Expozice potrvá od druhé adventní neděle, která připadá na 6. prosince, do Tří králů, tedy do 6. ledna.