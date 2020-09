KDY: Do konce roku

KDE: Muzeu fotografiea moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci

Výstava fotografa a držitele mnoha cen Antonína Malého Czech Pes Photo je až do konce roku k vidění v Muzeu fotografiea moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Tématem fotografií jsou psi, které využívá též pro charitativní účely. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 h.