KDY: 23. 6.

KDE: KD Střelnice, Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Divadlo Járy Cimrmana dnes přiveze do Jindřichova Hradce hru Zdeňka Svěráka, Jiřího Smoljaka a fiktivního dramatika Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé. Ve vlaku po cestě z Istanbulu do Prahy dojde k pokusu o vraždu. "Takto efektně otevřel Jára Cimrman svou detektivní hru, v níž zúročil své zkušenosti z policejní služby na vídeňské čtyřce,“ komentují pořadatelé. Přijďte v úterý 23. 6. v 19 h do KD Střelnice. Vstupné od 200 Kč.