KDY: 10. srpna

KDE: Masarykovo náměstí Třeboň

ZA KOLIK: Do klobouku

Každé pondělí za dobrého si můžete na Masarykově náměstí v Třeboni poslechnout živou muziku, a to až do 21. září. Hraje se vždy před muzeem marcipánu. V pondělí 10. srpna se představí se představí dokonce zahraničně-táborský interpret, a to kapela Napoli Acustica. Koncert pod širým nebem začíná v 19 h. Vstupné do klobouku.