KDY: 4. července

KDE: Dům Sťěpánka Netolického, Třeboň

ZA KOLIK: 50 Kč

V úterý 4. července v 17 h začíná v třeboňské galerii Dům Štěpánka Netolického vernisáží výstava Jihočeský ráj. Expozice představí dílo malířky a spisovatelky Daniely Šafránkové. Obrazy umělkyně překypují tvary a barvami. Objevily se i na přebalech jejích románů. Autorka žije v Kalifornii a v Praze. Svůj druhý domov našla na jihu Čech, který v jejích malbách najdete také. Přijít můžete do 4. října, o prázdninách od pondělí do soboty od 10 do 17 h, 50 Kč.