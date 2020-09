KDY: 21. září

KDE: Třeboň

ZA KOLIK: do klobouku

Každé pondělí až do 21. září hrály na Masarykově náměstí v Třeboni před Marcipánem kapely. Koncert pod širým nebem se koná tentokrát naposledy, a to od 19 h. Vstupné se platí do klobouku. Tentokrát hraje Spadané listí z Tábora.