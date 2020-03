KDY: Stálá expozice, minimálně do konce roku

KDE: Stará radnice Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: 60 Kč.

V jindřichohradecké Staré radnici můžete navštívit stálou expozici Z dějin městské samosprávy. Výstava vás seznámí s historií budovy někdejší radnice i historií městské samosprávy Jindřichova Hradce. Zjistíte, jací starosté úřadovali ve městě od roku 1850 či jací prezidenti město navštívili. Výstava se věnuje i městským dokumentům a městským privilegiím. Vstupné 60 Kč. Otevírací doba do 30. října: denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 h.