KDY: Od 8. do 24. října

KDE: Studena, Galerie komunitního centra

V červenci by bylo herečce Daně Medřické sto let. K tomuto výročí vznikla putovní výstava o herečce. Navštívit ji můžete i v galerii komunitního centra Studená. Začíná 8. října od 16 h vernisáží. Zahájí ji herec Václav Vydra, její syn. Expozici si prohlédnete do 24. října, a to v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 13 do 16 h, ve středu a v pátek od 13 do 17 h, v sobotu od 9 do 11 h.