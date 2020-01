KDY: Čtvrtek 23. ledna od 19 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - KD Střelnice

ZA KOLIK: od 130 korun

Příběh začíná ve chvíli, kdy je druhořadý herec provinčního divadla zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Povypráví svůj příběh, během něhož se diváci dozví nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i to, jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem. A to ho zasáhlo na celý život.

Vstupenky jsou k dispozici nebo pokladně kulturního domu.