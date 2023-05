Jindřichohradecko

Přes kopec na Hradec vyrazilo v sobotu 10. září celkem 214 cyklistů a chodců.Zdroj: Deník/Adam Hudec

Přes kopec na Hradec

Kdy: V sobotu 20. května od 10 a od 13 h

Kde: Jindřichův Hradec, start a cíl na hřišti pod Gymnáziem Vítězslava Nováka

Proč přijet: Letošní turistickou sezonu zahájí v Jindřichově Hradci opět akce s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, a to v sobotu 20. května. Právě v tento den bude pod taktovkou Nadace Jihočeské cyklostezky, Jihočeské centrály cestovního ruchu a Jihočeského kraje zároveň oficiálně odstartována cykloturistická sezona na jihu Čech. Jindřichohradecký pedál tak bude jednou z mnoha akcí konaných u této příležitosti. Zájemcům nabídne dva cyklo a jeden pěší výšlap. Start delšího z cyklistických okruhů je naplánován na 10:00, měří cca 50 km. Trasa jezdce zavede z Jindřichova Hradce přes Rýdův kopec, Ratibořskou baštu, Cikar až do Hamru u Veselí nad Lužnicí. Ve zdejším kempu bude od 11 h připraven doprovodný program s občerstvením a „na půli cesty“ se zde potkají účastníci jednotlivých akcí z celého kraje. Z Hamru je pro účastníky Jindřichohradeckého pedálu vedena zpáteční cesta směrem na Novosedly nad Nežárkou, Jemčinu a Hatín do Jindřichova Hradce. Kratší cyklistická trasa měřící zhruba 18 km kopíruje začáteční úsek delšího okruhu a vede tak z Jindřichova Hradce opět na Děbolín a rozhlednu na Rýdově kopci, dále na Ratibořskou baštu, do Ratiboře, přes Matnou a Buk zpět do města nad Vajgarem. Nejkratší, cca 10 km dlouhá trasa, je určena pěším účastníkům. Z Jindřichova Hradce si vyšlápnou do Děbolína k rozhledně na Rýdově kopci a zpět do místa startu. Jak zájemci o kratší cyklotrasu, tak i ti, kteří se rozhodnou pro pěší výlet, se do terénu vydají ve 13 h. Po absolvování pěší i cyklotrasy čeká na účastníky akce doprovodný program Agentury Duhovka. Připraveno bude malování na obličej a airbrush tetování. Účastníci budou moci využít i jízdu na ponících a chybět nebude ani ukázka zdravovědy Českého červeného kříže či opékání buřtů. Již nedílnou součástí každého Pedálu se stalo losování tomboly, hlavní cenou bude i tentokrát jízdní kolo.

Třeboňská šlapka

Kdy: V sobotu 20. května od 9 h

Kde: Třeboň, start z Masarykova náměstí

Proč přijít: Tradiční třeboňská jarní akce k zahájení cyklistické sezony zavede účastníky do oblasti Jemčiny a hlavním místem trasy bude tábořiště Hamr, kde se setkají s účastníky dalších dvou cykloakcí - Jara na blatech a Jindřichohradeckého pedálu. Po registraci se startuje z Masarykova náměstí, občerstvení a kulturní program čeká na účastníky nejen v době od 11 do 14 h v tábořišti Hamr, ale i po dojezdu v třeboňské restauraci U Vodníka. Těšit se můžete na předávání účastnických listů, od 15 h hraje kapela Hráz.