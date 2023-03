Českobudějovicko

Festival zdraví a esoteriky v Týně nad VltavouZdroj: Deník/ Jaroslav Sýbek

Festival zdraví a esoteriky

Kdy: 18. března od 9 do 18 h, 19. března od 9 do 16 h

Kde: Sokolovna v Týně nad Vltavou

Za kolik: 500 korun, na místě 600 korun, vstup na prodejní výstavu zdarma

Proč přijít: Víkend plný přednášek a workshopů z oblasti zdraví a osobního rozvoje. Velká prodejní výstava, na které najdete bylinky, šperky, oděvy, svíčky… Poradny s bylinkáři, kartáři, čtení z ruky, focení aury, šamanská očista. Více na www.cestouduhy.cz.

Velikonoční výstava

Kdy: Od 17. března do 10. dubna, úterý až neděle, svátky od 9 do 17.30 h

Kde: Jihočeské muzeum

Za kolik: 25 korun, slevy 15 korun, rodinné 55 korun

Proč přijít: Výstava přenese návštěvníky do dob našich předků a připomene, jak se svátky jara slavily hlavně na jihočeském venkově. Připraven je i doprovodný program: ukázky lidového umění, tvorba velikonočního pečiva nebo pletení pomlázek.

Černé díry

Kdy: 18. března, 17 až 18 h

Kde: budějovická hvězdárna a planetárium

Za kolik: 140 korun, snížená 100 korun

Proč přijít: Není jiný objekt ve vesmíru, který by tolik dráždil naši představivost jako černá díra. Místo, odkud není návratu. Tato fascinující a tajemná místa můžete podrobněji prozkoumat. Jak vznikají, jak vypadají a jaké by to bylo do takové černé díry vletět…? Pořad je vhodný pro dospělé a děti od 10 let.

California Dreams - Wild Night

Kdy: 17. března od 20 h

Kde: budějovický DK Metropol, společenský sál

Proč přijít: Nespoutaná, všeodhalující show plná svalů z oceli, která díky novému profesionálnímu choreografovi navždy změní vaše vnímání dokonalosti. Jako vždy se můžete těšit na více než dvouhodinový program. Námořníky ochotné pro vás zemřít, hasiče vrhající se do plamenů vášně, nebo důkladnou policejní prohlídku a mnoho dalších vystoupení. A všichni Califorňáci tam budou kvůli vám. Uniformy a kostýmy na vypracovaných mužských tělech vás dostanou do varu, hlavně v tom okamžiku, kdy odhodí své svršky na zem a budou tančit bez nich… Vstup od 18 let.