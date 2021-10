Zasaďte se studenty stromy

KDY: 23. října od 11 do 19 h

KDE: Staré Hodějovice

Studentský festival Budějovický Majáles pořádá v sobotu 23. října výsadbu nového lesa u Starých Hodějovic. Zúčastnit se mohou od 11 do 19 h všechny věkové kategorie. Jak správně vysazovat, proškolí Lesy ČR, které jsou spolupořadatelé výsadby a poskytnou i sazeničky. Součástí bude i doprovodný program, který zahrnuje například výstavu o historii festivalu, jízdu na koni, koncerty interpretů, občerstvení a hry pro děti. Na místo se dostanete od zastávky Staré Hodějovice, Náves Potoční ulicí přes Starobudějovický potok.

Africké trhy nabízí tropické ovoce

KDY: 23. října od 9 h

KDE: Velké náměstí, Prachatice



To nejlepší přímo z Afriky zakoupíte v sobotu 23. října v Prachaticích na Velkém náměstí. K dostání zde bude tropické ovoce, které vypěstovali ugandští farmáři. Vše bude zralé, čerstvé a bez chemie. Kromě ovoce čerstvého zakoupíte také sušené, koření ze Zanzibaru, kvalitní čaje, džemy a další.

Kamil Střihavka akusticky

KDY: 24. října v 19 h

KDE: DK Metropol, České Budějovice

ZA KOLIK: 350 - 390 Kč

Kamil Střihavka přijede koncertovat do Českých Budějovic. Vystoupí v neděli 24. října v DK Metropol. Na akustickém koncertě uslyšíte během dvou hodin procítěné skladby, nezapomenutelný hlas zpěváka a kapelu The Leaders. Přijďte na 19. h do Společenského sálu. Vstupné 350 – 390 Kč.

Swing, tango, chanson i latina

KDY: 23. října v 18 h

KDE: KD Vodňany

ZA KOLIK: 150 Kč



V Kulturním domě Vodňany uslyšíte v sobotu 23. října v 18 h koncert uskupení Trio Lindo. Těšit se můžete na melodie tanga, swingu, chansonu či latiny. Na housle zahraje Jana Hřebíková, na akordeon Jana Bezpalcová, kontrabasu se chopí Tomáš Bláha.

Zajděte na výlov

KDY: 23. října od 9 h

KDE: rybník Nadějka, Táborsko

Čas výlovů rybníků začal. Jeden z nich můžete navštívit v sobotu 23. října od 9 h na Táborsku u rybníka Nadějka. Na místě ryby zakoupíte živé ryby, ochutnáte také pokrmy z ryb a poslechnete si muziku.

Vystoupí dvě muzikantky - Vladivojna La Chia a Terezie Kovalová

KDY: 22. října v 19 h

KDE: Klub Městského divadla Český Krumlov



V divadelním klubu Městského divadla Český Krumlov vystoupí v pátek 22. října dvě muzikantky, a to Vladivojna La Chia, která zahraje na kytaru a Terezie Kovalová s violoncellem. Těšte se na autorské písně Vladivojny La Chii, kterou Terezie Kovalová doprovází od roku 2007. Jejich vystoupení bude interpretační hravé i intimní. Speciálním hostem bude kapela Jonáše Ledeckého Cold Licks. Koncert začíná v 19 h.

Kostýmovaný průvod ukončí zámeckou sezonu

KDY: 23. října ve 14 h

KDE: Český Krumlov

Kostýmovaný historický průvod od gotiky pro baroko ukončí v sobotu 23. října zámeckou sezonu v Českém Krumlově. Letošním tématem bude Boj o rožmberské dědictví. Vychází se ve 14 h od Městského divadla. Účinkují Campanello, Fedrferchtýři, Fioretto, Lusatia Consort, kostýmovaní příznivci historie města. Po průvodu v 15.30 h uslyšíte v Klášterech koncert Lusatia Consort a Krumlovských pištců.

Koncert k patnáctému výročí

KDY: 22. října v 18.30 h

KDE: Městské divadlo Prachatice

ZA KOLIK: 100 Kč



Klarinetový soubor Prachatice slaví 15 let od svého založení. V pátek 22. října můžete navštívit IV. Koncert k výročí založení souboru. Ten začíná v 18.30 h. Na klarinet hrají Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, Vít Neužil. Zazpívá Petra Sovová. Jako hosté vystoupí klarinetisti Tomáš Mayer, Vít Krbeček a Jakub Novotný. Večerem provází mluvené slovo Marcely Haspeklové. Uslyšíte také pěvecký sbor bývalých a současných studentech SpGŠ Prachatice.

Portréty Františka R. Dragouna

KDY: Do 23. ledna

KDE: Galerie Dragoun Písek

Galerie Dragoun v Písku přichystala první tematickou výstavu. Uvidíte padesát portrétů kreslených uhlem malíře Františka Romana Dragouna, které namaloval v letech 1937 – 1945, kdy studoval u Maxe Švabinského. Přijít si prohlédnout portréty můžete až do 23. ledna, a to od pondělí do neděle od 10 do 18 h.

Kuželkářský maraton

KDY: 22. října od 9 h

KDE: KK Lokomotiva Tábor

ZA KOLIK: zdarma



V Táboře se bude v pátek 22. října konat kuželkářský maraton. Třetí ročník akce vypukne v 9 h v KK Lokomotiva. Výkony nejsou tak důležité, cílem akce je přilákat co nejvíc zájemců. Zkušenosti hráčů též nejsou nutné, je však potřeba přinést si obuv na halové sporty.

Dary naší země v botanické zahradě

KDY: 22. až 25. října

KDE: Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít výstavu Dary naší země, kde najdete ovoce, zeleninu, bylinky a lokální produkty. Koná se od pátku 22. října do pondělí 25. října v areálu Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor. Na místě si prohlédnete vystavené exponáty, ochutnáte produkty, využijete například pěstitelskou poradnu. Bude se soutěžit o nejhezčí jablko, na programu budou i prezentace starých odrůd a besedy. Vstup zdarma. V pátek přijďte od 10 do 17 h, v sobotu od 8 do 18 h, neděli od 10 do 17 h, v pondělí od 8 do 17 h.

Moderní tanec uvidíte ve výměníku

KDY: 23. října ve 20 h

KDE: Výměník 1, České Budějovice

ZA KOLIK: 200 Kč



Festival nového divadla Malá inventura začal v Českých Budějovicích už v úterý. Poslední představení se koná v sobotu 23. října ve výměníku 1 na adrese Jana Opletala 842. Od 20 h uvidíte inscenaci Růžový samuraj – příběh zuřivého větru od BURKI&COM.

Tradiční pohádka netradičně

KDY: 23. října v 15.30 h

KDE: Městské divadlo Třeboň

ZA KOLIK: 70 - 90 Kč

Nenechte si ujít představení Divadla Studna, které přjede do Třeboně v sobotu 23. října. V 15.30 h vám zahraje pohádku Pyšná princezna. Těšte se na notoricky známý příběh v provedení, které byste si nepředstavili. Na scéně se objeví záhadná skříň jako leporelo, která vyvrhuje nové a nové postavy a nové situace i prostředí. Vstupné 70 - 90 Kč.

Benefiční filmový festival Černá věž

KDY: Do 23. října

KDE: KD Slavie, České Budějovice

ZA KOLIK: 50/100 Kč



Ve čtvrtek 21. října začal v Českých Budějovicích v KD Slavie 10. ročník filmového festivalu Černá věž, na kterém soutěží studentské, nezávislé a amatérské snímky v různých kategoriích. V pátek 22. a v sobotu 23. října uvidíte od 15 h uvidíte snímky různých žánrů od komedií, thrillerů až po animované snímky a dokumenty, které v běžném kině nejsou většinou k vidění. Každý den se promítají pásma s jinými filmy a projekci doplňuje ještě doprovodný program. V pátek od 16 h si zkusíte virtuální realitu, v 16 h zjistíte, jak vzniká filmová maska, v 19.30 h pohovoří filmař Matěj Balcar o svém celovečerním poprvé se snímkem Pánský klub, který právě dotočil. V sobotu doprovodný program zahrnuje od 14 h workshop filmových triků, od 15 h si zkusíte dabing, od 17 h navštívíte zvukařský kurz, od 19.30 h uslyšíte povídání s Davidem Baldou o natáčení jeho prvního celovečerního snímku Natušitel. Od 20 h budou vyhodnoceny soutěžní kategorie a na galavečeru předány ceny filmařům. Ve 21.30 h následuje afterparty. Zaplacením vstupného 100/50 Kč za den přispějete Centru Bazalka na potřeby klientů.

Vzpomínková výstava na Tomáše Prolla

KDY: 25. až 30. října

KDE: Radniční výstavní síň České Budějovice

Od pondělí 25. října najdete v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích vzpomínkovou výstavu s názvem Tomáš Proll … ještě jednou na akademického sochaře Tomáše Prolla. Od pondělí 25. října najdete v radniční výstavní síni v Českých Budějovicích vzpomínkovou výstavu s názvem Tomáš Proll … ještě jednou na akademického sochaře Tomáše Prolla. Akce vznikla díky iniciativě dětí Tomáše Prolla, Ludmily Kulhavé a Jana Prolla, u příležitosti jeho nedožitých sedmdesátých narozenin, které by oslavil letos v březnu. „Výstavu jsme chtěli zorganizovat v březnu, ale z důvodu epidemiologických opatřeních to nebylo možné,“ vysvětluje syn Jan Proll. Expozice začíná vernisáží v 18 h. „Pozváni jsou jak rodinný příslušníci, tak například zástupci Jihočeského divadla, Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, ale i otcovi kolegové, přátelé a kamarádi,“ přibližuje Jan Proll. Až do 30. října si budete moci prohlédnout sedm plastik a sedm kreseb z dílny Tomáše Prolla. „Na pomyslnou dekádu připadne vždy jedno dílo z jeho života,“ líčí syn a dodává: „Uvidíte keramické sochy i tvorbu z období, kdy koketoval s bronzem, nebo skici a kresby.

Den stromů v Zoo Dvorec

KDY: 23. října od 10 h

KDE: Zoo Dvorec

ZA KOLIK: Základní vstupné 160 Kč



K Mezinárodnímu dni stromů přichystala Zoo Dvorec zábavný program pro celou rodinu. Přijďte v sobotu 23. října mezi 10. a 16. h. Dozvíte se více o stromech v životě zvířat a projdete se nově nainstalovanou naučnou stezku na téma Flóra v zoologické zahradě. Uvidíte, jak pracuje umělecký tesař. Své umění s motorovou pilou vám totiž předvede hlavní host dne, řezbář Jiří Jurka. Nebude chybět ani oblíbené komentované krmení, a to medvěda, primátů, šelem a hrocha. Dospělý zaplatí vstupné 160 Kč, vstupné pro děti 80 Kč, důchodce nad 65 let zaplatí 100 Kč, pro držitele ZTP platí cena 60 Kč, rodinné vstupné 400 Kč.