V rámci zimního pokračování přehlídky loutkového divadla Vimperský kašpárek uvede Divadlo SOŠ Prachatice představení Vší silou aneb A pak se to stalo! Přijďte se podívat v neděli 30. ledna do Městského kulturního střediska. Uvidíte tři pohádky o činnostech, které děti nejradši neřeší, ale dospělí ano. Co se stane, když si nebudou děti čistit ouška, česat vlásky a čistit zoubky a proč by to měly dělat? To zjistí od 15.30 h. Hra vznikla na motivy pohádkové knihy pro děti Ester Staré A pak se to stalo! Vstupné pro děti bude zdarma, jejich dospělý doprovod zaplatí 70 Kč.