Šité i vyšívané obrázky a ilustrace

Výstava Evy Volfové Nepřetrhnout nitZdroj: Archiv výstavy

Dnes startuje v Městské galerii Týn nad Vltavou výstava Nepřetrhnout nit výtvarnice, grafičky, ilustrátorky, učitelky výtvarné výchovy, autorky i lektorky edukačních programů Evy Volfové. Umělkyně se věnuje práci s textilem a nití a síťotisku. Výstava nabízí průřez její volnou i užitou tvorbou z let 2014 až 2021. Prohlídnete si originály prací ke knize Fridolína, Antonína a malá Mína. K vidění budou i jiné šité a vyšívané obrázky pro teprve vznikající knižní dílo s pracovním názvem Nitka a ztracený knoflík. Vernisáž začíná v 18 h. Přijít se podívat můžete do 3. dubna. Otevřeno je od úterý do neděle od 13 do 17 h.