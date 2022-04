Kul.turista tentokrát na Lannovce

Pojízdná kancelář Kul.turistaZdroj: Deník/Markéta Trubková

Kulturní turistickou kancelář Kul.turista, která souvisí s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028 a představuje kulturu města, najdete tentokrát, až do neděle 24. dubna, na Lannově třídě. Zaměřuje se na Havlíčkovu kolonii, Mladé, Nové Hodějovice a Vídeňské předměstí. Všechny dny kancelář bude v horní části Lannovky u nádraží informovat o kandidatuře. V pátek 22. dubna i v sobotu 23. dubna si tam můžete dát mezi 11. a 13. h Kafe za příběh. V pátek vás tu čeká urbanistický workshop (od 11 h), ochutnávka kávy nebo swingová tančírna (od 18 h). V sobotu se promění v prostor pro tanec, graffiti a pouliční umění (od 14 h) a v neděli se dozvíte, proč je Lannovka jako stvořená pro skejtování (od 14 h). U Vatíku v pátek v 17.30 h uslyšíte Koncert s respektem s kapelami Cindži Renta a Never been 2 Jamaica. V Zeyerově ulici u Paulátů zase od 12 do 18 h navštívíte Sousedskou slavnost, kde nakoupíte, budete měnit knihy a hračky či se něco naučíte na workshopu klempířství. V 16 h v Zeyerově ulici hraje Divadlo Víti Marčíka Eliščiny pohádky. Sousedskou slavnost zažijte i v sobotu na hřišti Brožíkova od 10 do 13 h a v parku Polní – Regule od 14 do 18 h. Od 16 h se tamtéž potkají starousedlíci. V neděli se na Maláku od 15 h sejdou sousedi na hostinu, děti se zúčastní bojovky s čertem od 16 do 18 h.