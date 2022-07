Navštivte vodárenskou věž

Vodárenská věžZdroj: ČEVAK

Model českobudějovické Vodárenské věže z lega najdete na prohlídce této technické památky od soboty 16. července, kdy začíná sezona komentovaných prohlídek. Přijít můžete každou sobotu a neděli, a to až do konce srpna. Věž z lega byla postavena z více než šesti tisíc kostiček v měřítku 1:45. Jejím autorem je Tomáš Kašpařík, finalista soutěže Lego Masters. Kromě modelu ve věži uvidí návštěvníci videoprojekce, díky nimž se přenesou do dob dávno i nedávno minulých a zjistí více o zásobování města vodou, seznámí se se stavbou věže, vystoupají 106 schodů k nádrži pro vodu, kam se vešlo stejně množství jako do bazénu Samsonovy kašny. Zavítají do zemního vodojemu a zhlédnou film o koloběhu vody v přírodě a lidském životě. Komentované prohlídky začínají vždy v 10, 13, 14.45 a 16.30 h.