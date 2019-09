Název akce 25. Slavnosti Adama Michny z Otradovice

KDY: pátek 20. až neděle 22. září

KDE: Jindřichův Hradec - centrum

ZA KOLIK: Zdarma

Adam Václav Michna, „rytíř z Ottradovic Jindřicho-Hradecký“ je nepochybně nejvýznamnějším jindřichohradeckým rodákem, který navíc nese ve svém jménu i přídomek svého města.

V letošním ročníku Slavností Adama Michny se hudebník a dramaturg Michael Pospíšil spolu s pořadateli jubilejních slavností, kterými jsou Město Jindřichův Hradec, Jindřichohradecká kulturní společnost a jindřichohradecké proboštství, zaměřil na „devítková“ jubilea hudebních osobností a událostí, které patří k Michnovu světu, nebo jsou jeho dědictvím.

Slavnosti zahájí zítra v 18 hodin Requiem za Adama Michnu při bohoslužbě v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie; na to ve 20 hodin naváže koncert Jubilanti 2019 v kapli sv. Maří Magdalény.

Celý sobotní program se pak uskuteční v prostorách Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici – v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera, v kostele sv. Jana Křtitele a v černé kuchyni. Od 15.30 proběhne již tradiční Michnovský hudební jarmark, v 18 hodin budou slavnosti pokračovat koncertem jindřichohradeckých Nešpor (1657) ve světové premiéře v podání souborů CAPPELLA ORNAMENTA a :II:RITORNELLO:II: Sobotní program zakončí ve 20 hodin Convivium – Michnovský dýchánek s ochutnávkami dobových písní a s ukázkami stolovací kultury baroka.

V neděli v 9.15 hodin se tradičně vydá procesí z náměstí Míru do Proboštského kostela Nanebevzetí P. Marie, kde od 9.30 proběhne Svatováclavská mše Adama Michny. Slavnosti budou v 11 hodin zakončeny oblíbenou hudební procházkou po místech spjatých s Michnovým životem.

Název akce 30. Slavonický jarmark

KDY: Sobota 21. září od 9 hodin

KDE: Slavonice - Centrum

ZA KOLIK: Zdarma



Že umění a řemeslo ve Slavonicích stále žije, o tom není pochyb. Přesvědčit se o tom můžete na jubilejním 30. Slavonickém jarmarku, který se bude konat v sobotu 21. září. Připraven bude bohatý doprovodný program, ukázky řemesel, dětské tvůrčí dílny, divadelní pohádky, koncerty, adrenalinová slack a trick line show, vepřové hody a taneční zábava v hasičárně a na závěr vystoupí známá hudební skupina YOYO Band. Celý program je zdarma, tak rozhodně přijeďte a užijte si pohodový den v renesančních Slavonicích.

Název akce Román pro pokročilé

KDY: Sobota 21. a neděle 22. září od 17.30 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - kino Střelnice

ZA KOLIK: 130 korun



Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.