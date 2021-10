Základní škola Edvarda Beneše a mateřská škola v Písku zve v pátek 1. října od 12.30 h na den otevřených dveří. Ty se konají u příležitosti výročí 81 let od založení školy. Prohlédnete si školu včetně odborných učeben, uvidíte práce žáků, prohlédnete si výstavu fotografií z minulosti i současnosti školy, setkáte se se současnými i minulými zaměstnanci školy. Prvních pět set návštěvníků dostane dárek.

Kapela Tata bojs přijede koncertovat do Českých Budějovic. V sobotu 2. října vystoupí v českobudějovickém hudebním klubu Tempo v KD Slavie. Kdo by jednu z nejznámějších českých kapel neznal. Tata bojs vydali nedávno desáté album. Přijďte ve 20 h. Vstupné 440 Kč. Kapacita je velmi omezena.

V pátek 1. října navštivte v DK Metropol odloženou premiéru opery Evžen Oněgin Jihočeského divadla odloženou kvůli covidovým opatřením. Uslyšíte operu P. I. Čajkovského na motivy románu Alexandra Puškina. Čeká vás příběh nenaplněné lásky, a to v ruském originále s českými titulky. V hlavní roli Evžena Oněgina zazpívá Alexander Beň.

Heligonkáři se sejdou tuto sobotu 2. října od 13 h v restauraci U Martínků v Besednici. Bude to již jubilejní 40. sraz. Program setkání začne tradičně vystoupením Kladenské heligonky v 10 h, ve 12 h se bude konat na hřbitově Pietní akt k uctění památky tragicky zahynulých zedníků při zřícení rozestavěného domu v Praze na Poříčí v roce 1928, kde zahynuli také místní lidoví heligonkáři.

Voroplavecká sezona končí o víkendu 2. a 3. října. Po padesáti letech usedne na vodu osmnáctimetrová osmiveslice, s níž závodili českoslovenští reprezentanti v roce 1972 na olympiádě v Mnichově a která v roce 1973 na mistrovství Evropy v Moskvě získala stříbro. Stříbrní medailisté a olympionici budou na akci též přítomni. Veslici představí od 14 h v sobotu 2. října v Českém Krumlově na levém břehu Vltavy pod kostelem sv. Jošta. Příchozí zkusí veslařské trenažery pod vedením Václava Chalupy. V neděli 3. října se přesune program do Lipna nad Vltavou, kde bude od 10 h osmiveslice, která je součástí depozitní loděnice Radka Šťovíčka, k vidění u lipenské loděnice u restaurace Loděnice. Na vodě se na ní projedou tehdejší veslaři.

Vezměte v neděli 3. října děti do strakonického kulturního zařízení U Mravenčí skály, kde uvidí od 15 h loutkovou pohádku O dobré duši. Hraje KZ Mír. Přijďte v 15 h. Vstupné 40 Kč.

Městské muzeum a galerie Vodňany zvou na vernisáž výstavy Sever a jih, která v neděli 3. října začíná ve 14 h. Prohlédnete si obrazy jihočeských malířů a současných severočeských umělkyň v kontextu uměleckého vývoje. K vidění budou díla Natálie Antošové, Kateřině Babiakové, Adély Ševčíkové, Václava Rožánka, Antonína Šíta a Františka Trávníčka. Zahraje vám jazz-bluesový zpěvák a kytarista Paul Batto s kytaristou Robertem Christianem. Výstava bude k vidění do 21. listopadu.

Přijďte do Dačic na podzimní farmářské řemeslné trhy. Ty najdete na Palackého náměstí „Pod Lipkami“ v sobotu 2. října mezi 8. a 12. h. Na harmoniku zahraje František Dědina. Ochutnáte a nakoupíte kvalitní produkty a výrobky z regionu od místních řemeslníků. Pro děti budou připraveny dílničky a mini zoo.

V Blatné otevře své brány Vila Fiala, bývalá výletní restaurace z roku 1906, kterou navrhl Karel Fiala, stavitel Pražského hradu. Můžete si ji nyní prohlédnout před rekonstrukcí, a to s odborníkem v sobotu 2. října od 14, 15 a 16 h. Od 14 h bude v zahradě piknik a výtvarná dílna. V sobotu 2. října od 14 h se ve Volyni od náměstí Hrdinů koná procházka s historiky Město a řeka. Po proudu řeky Volyňky navštívíte Bízkův válcový mlýn, Červený mlýn a Velíškovu tkalcovnu, dozvíte se více o názvu města, o změnách řeky v historii i o protipovodňových opatřeních. V krajské městě se v sobotu 2. října od 14 h projdete KD Slavie. Architekt Jan Proksa vám ukáže současný stav a nastíní budoucí vizi a rekonstrukci, na níž jeho firma vyhrála výběrové řízení. V neděli 3. října ve 14 h se na procházce začínající na náměstí Přemysla Otakara II. dozvíte více o budoucím využití vodních toků ve městě. Slova se chopí zástupci Ateliéru 8000. Českokrumlovským předměstím Plešivec vás provede v sobotu 25. října v 15 h architekt Filip Hermann a studentka dějin umění Tereza Štěpánová. Podíváte se k renesančním domům i honosným vilám z počátku 20. století. Začíná se nad Plešiveckými schody. Druhý den od 15 h si děti zahrají architektonickou bojovku před Městským divadlem. O budoucnosti turistické chaty na vrcholu Libín zjistíte víc na procházce v sobotu 2. října v 15 h. Provede vás autor rekonstrukce, architekt Michal Fišer. V neděli 3. října od 14 h se vydejte od Sokolovny na procházku Dolní Brašov: Čtvrť ztracená v čase. Dozvíte se o rozkvětu oblasti, o zásadních krajinářských úpravách v 90. letech 20. století i o její budoucnosti. Více: denarchitektury.cz.

Den architektury se koná od pátku 1. října do 7. října v osmi desítkách měst po republice i na Slovensku. Zájemci mohou navštěvovat program s odborným výkladem, procházky po architektonických zajímavostech aj. Zúčastnit se můžete i na jihu Čech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.