Název akce Benefiční běh pro Světlušku

KDY: Sobota 28. září od 18.30 hodin

KDE: Dačice - zámecký park

ZA KOLIK: Startovné 150 korun

V sobotu 28. září se koná benefiční běh dačickým zámeckým parkem. Účastníky čeká zážitek, díky kterému pomohou nejen svému zdraví a kondici, ale také zrakově postiženým dětem i dospělým. Na běžeckém tempu nezáleží, trasu je možné i projít. Doporučuje se čelovka, ta bude k zakoupení i na místě, stejně jako další světluškovské benefiční předměty.

Registrace běžců začíná v 18.30 hodin, o hodinu později běh startuje. Minimální startovné je 150 korun, samozřejmě může každý přispět i více. Běžci do 18 let mohou přispět dobrovolně, podle svého uvážení.

Park u zámku v Dačicích bude světelně vyzdobený a otevřený nejen pro závodníky, ale i jejich doprovod a návštěvníky akce, až do 20.15 hodin.

O hudební doprovod akce se postarají hudebníci z kapely Benefiction.

Název akce Svatováclavské slavnosti

KDY: Sobota 28. září od 10 do 17 hodin

KDE: Jindřichův Hradec - náměstí Míru

ZA KOLIK: Zdarma



Letošní Svatováclavské slavnosti se konají v sobotu 28. září a situovány budou opět na náměstí Míru. V čase od 10.00 do 17.00 hodin se návštěvníci mohou těšit např. na Cimbálovou muziku Varmuža, kapelu Babouci nebo na Michala Schelingera a Band. Chybět nebude tradiční český jarmark, uzeniny, sýry, koření, medovina, víno nebo burčák. V prodeji ale budou i šperky, keramika, podzimní vazby a hračky.

Název akce 7. Drahýšská jízda

KDY: Sobota 28. září od 11 hodin

KDE: Lodhéřov

ZA KOLIK: Zdarma



Jezdíte rádi na koních a chcete si užít příjemný sobotní den? Tak si nenechte ujít už sedmý ročník Drahýšské jízdy. V sobotu v 11 hodin je sraz u statku L. Skaláka na Drahýšce. Připravené budou dvě trasy. Obě jsou dlouhé deset kilometrů. Jedna bude určena pokročilým jezdcům, druhá pak začátečníkům a vozům. Večer se pak můžete těšit na taneční zábavu s kapelou Mušketýři. Folk a country bude kulturním domem v Lodhéřově znít od 20 hodin.

Název akce Svatováclavské slavnosti

KDY: Sobota 28. září

KDE: Třeboň - Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční podzimní slavnost patrona země české, pivovarníků a vinařů nabídne v sobotu 28. září bohatý kulturní program s řemeslným trhem na Masarykově náměstí v Třeboni. Návštěvníci se mohou těšit na kostýmovaný průvod sv. Václava s družinou, baráčníky ze Sdružené baráčnické obce Vitoraz Třeboň, vystoupení žáků ZUŠ Třeboň, taneční školy Victory Dance Company a českobudějovických mažoretek. Pro pohodu zahrají dechové hudby Blaskapelle Annatal z Bavorska a budějovická Budvarka.

K vidění bude po celý den i prezentace bavorského regionu Freyung – Grafenau a podzimní výstava ovoce a zeleniny v Domě zahrádkářů v Husově ulici. Chybět nebudou ani regionální potraviny.

Název akce HC Vajgar x TJ Sokol Radomyšl

KDY: Neděle 29. září od 17.00

KDE: Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: 40 korun



V neděli v 17 hodin vyjedou hokejisté HC Vajgar Jindřichův Hradec k domácí premiéře nové sezóny Krajské ligy ledního hokeje proti celku TJ Sokol Radomyšl. První utkání ve Vimperku hradečtí prohráli smolně gólem z 60. minuty a o to víc budou chtít hokejisté Vajgaru tentokrát zvítězit.