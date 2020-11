Včera začal 23. ročník Festivalu francouzského filmu. Kvůli koronakrizi i filmy z tohoto festivalu můžete nyní sledovat z pohodlí domova. Na portálu https://www.facebook.com/DAFilmsCZ/ si vyberete snímek, který vás zaujal a uhradíte ho v den konání festivalové projekce od 20.30 h nebo následujících 24 hodin. Vstupné činí 59 či 99 Kč, krátké filmy jsou zdarma. V pátek 20. listopadu vás například čeká komedie Guillauma Braca Na palubu. Uvidíte příběh Félixe, který se seznámí jednoho večera s Almou. Ačkoliv jsou oba z jiného světa, Félix se rozhodne druhý den všeho nechat a vydat se za dívkou, která odjela na prázdniny. S sebou bere kamarády. Ukáže se však, že ne vše je tak, jak si myslel. Zaplatíte 99 Kč. Online festival potrvá do středy 25. listopadu.

Vyhlášení cen sledujte přes facebook

Festival Šumava Litera se musel kvůli pandemii uskutečnit ve virtuální, prostoru. Ještě v pátek 20. listopadu od 18 h můžete vidět rozhovor s Ivo Karešem, ředitelem Jihočeské vědecké knihovny, o projektu Kohoutí kříž. Po videích a streamech, ačkoliv ještě program nekončí, přichází na řadu živý online přenos ze Slavnostního vyhlášení cen Johana Steinbrenera. Dívat se můžete v sobotu 21. listopadu od 18 h na facebooku Šumava-Litera.

Soutěžte s vrcholovými snímky

Až do 28. října trvá soutěž Pohádkového království z jihu Čech. To mělo letos pořádat měsíc věží a rozhleden právě do 28. října. „Bohužel se nepodařilo uspořádat v Praze slavnostní akci k výročí schválení české vlajky parlamentem Republiky Československé v roce 1920,“ litují Marcel a Lenka Goetzovi. Pohádkové království sbírá ale i tento rok vrcholové fotografie s vlajkou a zveřejňuje je na svém webu. Své vrcholové snímky můžete zasílat na mapcentrum@seznam.cz nebo Facebook Pohádkové království. „Vrcholové fotografie vyhodnotíme v době konání Regiontour v Brně, odměníme v době konání Holiday World v Praze 2021,“ slibují pořadatelé.

Procházka Červeným blatem

Přírodní rezervací Červené blato vede stejnojmenná naučná stezka o šesti zastaveních. Kde ji najdete? Na Třeboňsku směrem na Nové Hrady. Začíná v osadě Jiříkovo Údolí. Navštívíte zde rašeliniště, projdete se po pěšinách a dřevěných chodníčcích přes mokřiny, zastavíte se na odpočívadlech, v přístřešku či na terase nad rašelinovým jezírkem. Uvidíte zajímavé rostliny, vyskytuje se zde velké množství motýlů a můr.