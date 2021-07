V sobotu 24. července se koná v Týně nad Vltavou tzv. Dětský fest. Do světa magie nechá dětské návštěvníky nahlédnout kouzelník Martin Kellman, vystoupí Culinka a Čiperkové a zazpívá Maxim Turbulenc. Děti si mohou vyzkoušet simulátor Formule 1, čeká je velká dětská diskotéka, malování na obličej, zvířátka z balónků, třpytivé tetování, tvořivé dílničky aj. Akce se koná od 13 h na hřišti u hřbitova. Vstupné 299 Kč.

Barokní noc s ohňostrojem

V pátek 23. července navštivte na zámku Český Krumlov Barokní noc a užijte si atmosféru věrné obdoby barokních zámeckých slavností. Na zámku zazní dobová taneční hudba. Těšit se můžete na občerstvení jako z obrazů barokních mistrů. V zámeckém barokním divadle vyvrcholí večer operou Franze Ferdinanda Arbessera Mocí Kupida a Hymenea svatba šťastně zařízena je uváděna v provedení souboru Capella Regia. Dále účinkují Jiří Stivín, Alla Danza Brno Baroque, En Garde, českokrumlovský Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragenses, Krumlovští pištci, Vagabundus kolektive, žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov jako pantomima v barokních maskách, dětská Schwarzenberská garda. Program bude přecházet do zámecké zahrady a uzavře ho dobový ohňostroj.

Historické slavnosti Dačice

Historická veselice Házení kozla z věže se koná v sobotu 24. července ve 13.30 h v Kancýřově sadu v Dačicích. Těšte se na kejklíře, šermíře, historickou hudbu, sokolníky či ohnivé vystoupení.

Podpořte místní produkci na trhu

Na prachatické skalce můžete navštívit v sobotu 24. července farmářský trh Oslava místní produkce, kde podpoříte místní zemědělce či kulináře, místní ekonomiku a potkáte lokální inspirativní osobnosti. Čeká vás vaření, ochutnávání, vyměňování zkušeností, receptů a nápadů. Kromě prodeje regionálních produktů bude součástí také bleší trh. Přijďte od 10 do 13 h.

Seznamte se s jadernou elektrárnou

Jaderná elektrárna Temelín pořádá v sobotu 24. července mezi 8. a 18. h den otevřených dveří. Budete se moci projet areálem Temelína, podívat se do nejvyšší chladící věže v České republice vysoké 155 m, nebo zjistíte, jak je vybavený hasičský sbor. Užijí si také malí energetici, pro které je připravený program, například virtuální realita a hry.

V Holašovicích zazní dechovka

V pátek 23. července navštivte Léto s dechovkou v Holašovicích, které se koná ve vsi zapsané mezi památkami Unesco proslavené selským barokem. Začíná se v 10 h. Vystoupí Babouci, Fryštácká javořina, Doubravanka, Krumpanovi muzikanti, Jižani.

Přeshraniční festival

V Českých Velenicích a v Gmündu se již od čtvrtka 22. července koná mezinárodní kulturní festival Übrgänge / Přechody. Vybírat můžete přibližně ze 40 bodů programu, které můžete navštívit zdarma. Prohlédnete si například výstavu a navštívíte symposium o Franzi Kafkovi a Mileně Jesenské, čekají vás koncerty, divadla, pořady pro děti pod širým nebem ve veřejném prostoru. Dopravu zajišťují retro autobusy. Festival překonává hranice jazykové, národní, umožňuje setkávání a spojuje různé druhy umění. Na český program nebo Dolní Rakousy navštívíte až do neděle 25. července.

Ve Strakonicích zazpívá Anna K.

Zpěvačka Anna K. vyrazila na turné Letní večery po venkovních scénách ve městech, v zahradách, amfiteátrech, letních kinech atd. Do strakonického letního kina zavítá v sobotu 24. července ve 20 h. Zazpívá své známé hity a představí nové písně, například singl Na malou chvíli.

Šermíři a pohlednice na Zvíkově

Vyrazte na výlet na hrad Zvíkov. Tam po celé léto můžete obdivovat výstavu Přijměte srdečný pozdrav – Zvíkov na pohlednicích. Prohlédněte si hrad na pohlednicích z 19. století, které jsou obrazovým i historickým dokumentem. Na prohlídce paláce také najdete výstavu Inspirace – Zvíkov, kde uvidíte hrad v dílech malířů, grafiků, ale i samouků nebo dětí. O víkendu navštivte 24., 25. července vystoupení Mezi námi lancknechty v podání šermířské a divadelní společnosti Rival. Začíná se v 11, 13.30 a 15.30 h. Uvidíte i historickou zbrojnici.

Chinaski poprvé ve Vyšáku

Poprvé bude známá česká kapela Chinaski, která jako loni vyjíždí na turné pod širým nebem v amfiteátrech, zahradách, parcích a letních kin, hrát ve Vyšším Brodě, a to v klášterní zahradě. Přijďte v sobotu 23. července ve 20 h. Vstupné od 750 Kč.

Kapela Jelen přiveze své hity

V neděli 25. července v 19 h vystoupí v táborské Garagi kapela Jelen. Zahraje svou hudbu vycházející z folku, country, bluegrass a blues. Anděly ověnčená kapela zahraje fanouškům své největší hity jako Jelen, Světlo ve tmě, Klidná jako voda nebo Magdaléna. Na koncertě si poslechnete také kapelu Náhodný výběr. Na místě zaplatíte 500 Kč.

Historická plavba po Jordáně

Historickým člunem poplujete po táborském rybníku Jordán ze sokolské plovárny v pátek 23. července od 14 do 20 h. Po vyjížďce v replice rybářského člunu z 16. století vás čeká doprovodný program na souši.

Ve vile i v ulicích bude rušno

V Prachaticích se bude v pátek 23. července a sobotu 24. července konat festival Vivat vila, jehož cílem je navrátit do ulic život a oživit veřejný prostor. V Kralově vile, kterou si prohlédnete, budou hrát kapely, např. Vložte kočku, Dukla, Manon Meurt aj. Těšte se na bohatý doprovodný program. V Poštovní ulici si můžete v sobotu už od 9.30 h zacvičit pozdrav Slunci, děti vezmete na představení Eliščiny pohádky divadla Já to jsem do Muzea české loutky a cirkusu v 10 h. Od 11 h budou číst v Poštovní ulici básníci Radek Štěpánek, Tomáš Přidal, Aleš Kauer. V 11.30 h si můžete poslechnout na Velkém náměstí diskuzi ArtBlock. Hosty budou hudební publicista a šéfredaktor časopisu FullMonn Michal Pařízek a rodák Ondra Bambas, který sbírá vinylové desky a pracuje v rádiu. Ve 14 h bude číst na arkádách staré radnice spisovatel Jan Němec ze své knihy Možnosti milostného románu, která byla nominována na ocenění Magnesia Litera.

Komorní orchestr hraje v Čížové na Písecku

Letní koncert Píseckého komorního orchestru se v neděli 25. července uskuteční v kostele sv. Jakuba v Čížové na Písecku. Soubor vystoupí od taktovkou dirigenta Felixe Slováčka ml. od 19 hodin. Vstupné na koncert je 100 Kč, předprodej probíhá v Infocentru Čížová. Písecký komorní orchestr si můžete poslechnout také na městských slavnostech Dotkni se Písku, které se konají v Palackého sadech v sobotu 28. srpna.

Benátky u mlýna v Tažovicích na Strakonicku

Již popatnácté se v pátek 23. července od 19.30 hodin rozhrne pomyslná opona na přírodním jevišti „Pod hvězdami“ u mlýna v Tažovicích nedaleko Strakonic. Ochotnický divadelní soubor Skupa Mladějovice tu sehraje situační komedii Benátky pod sněhem, o trampotách opravdové i falešné lásky. Na oblíbenou a již tradičně k pošumavskému létu patřící společenskou akci srdečně zvou místní hasiči. V předscéně se návštěvníci zaposlouchají do originálních italských árií v podání Kláry Sečanské–Novotné, s připomenutím prvního „porevolučního“ tažovického výletu do Benátek.

Slavná Verdiho opera zazní v srdci zámeckého parku v Blatné

Nabucco od Guiseppe Verdiho, opera s biblickým námětem o osvobození Židů, zazní v anglickém parku na zámku Blatná v podání Jihočeského divadla. Nenechte si ujít tento nevšední zážitek pod širým nebem. Představení se koná v pátek 23. a v sobotu 24. července od 21 hodin.