Přijďte v sobotu 7. srpna na louku u rybníka Pustý u Blatné na letní rodinné divadelní představení Běžkařská odysea souboru Bratři v tricku. Představení čerpá ze zkušeností pouličního divadla. Těšte se na sebeironii, žonglování, akrobacii, laskavý humor a vtažení diváků do děje. Hrají od 20 h.

Africké rytmy a den lvů

Mezinárodní den lvů oslaví v neděli 8. srpna v zoo Dvorec. Největší skupině lvů v České republice zahraje africká hudební skupina Uganda Dancers Band, která přiveze černošskou bubenickou náladu, tanec a zpěv. Ochutnáte také africké gastronomické speciality. Na programu bude dále komentované krmení zvířat, vyhlášení fotosoutěže a aktivity pro děti.

Saturnina uvidíte ve Zlaté Koruně

Marešova divadelní společnost zahraje komedii Můj sluha Saturnin na motivy románu Zdeňka Jirotky. Mladý pán, důvtipný sluha Saturnin, dědeček a teta Kateřina pobaví ve Zlaté Koruně v sobotu 7. srpna ve 20 h.

Šumava Tajemná, pohádková a léčivá

Už počtvrté si můžete poslechnout povídání s moderátorem Michalem Jančaříkem na Kvildě. Uslyšíte ho v sobotu 7. srpna v 16 h v sálu hotelu Šumava Inn Kvilda. Na besedě Tajemná, pohádková a léčivá Šumava budou hosty spisovatel Hynek Klimek, léčitel František Viták, vydavatel tajemných a pohádkových map Marcel Goetz. Křtít se zde bude i Turistický deník a nové Turistické vizitky Šumavy a České pohádkové akademie.

Komedianti pobaví v ulicích

Od pátku do soboty se v Táboře na Žižkově náměstí a v centru koná 10. ročník Mezinárodního festivalu pouličního divadla Komedianti v ulicích. O doprovodný program se postarají animáci, tj. mimové, klauni, žongléři a chůdaři.

Hlavní program na Žižkově náměstí začne v pátek v 19 h na loutkovým představením Saframonte v podání Divadla 100 opic. Těšit se můžete na černý humor na hraně. V 19.30 h představí svou žonglérskou show s abstraktní koláží obrazů a scén Filip Zahradnický. Losers Cirque Company přichystali na 20. h nový cirkus, akrobatickou show Konkurz. Mezinárodní kubánská kapela Caribe bude koncertovat od 21 h. Přiveze hudbu Latinské Ameriky a Kuby, tedy Salsu, Bachatu, Merengue, Cha-cha atd. Ve 22 h vás čeká steampunková ohňová show Blackout Paradox inspirovaná počítačovou hrou Atomic Heart. Těšte se na páru, kov, kostýmy a industriální kulisy. Nebudou chybět žongléři a akrobaté.

Podívaná vás čeká ještě v sobotu a v neděli. Například v sobotu ve 14 h na Žižkově náměstí předvedou Bratři v tricku představení Hra o trůn, v 15 h vás na Tržním náměstí čeká klaunérie v podání dvojice Jonny & Jenny. Na Velkém šanci uvidíte 16 h nový cirkus Holektiv. Velkou show bude ve 20 h na Žižkově náměstí Kaleidoscope od Cirk La Putyka. Tamtéž ve 21 h zakončí večer koncertem David Kraus a Gipsy Brothers. V neděli přijďte například ve 14 h na Žižkovo náměstí na pantomimu Neviditelný cirkus Teatra Piccolina.

Strašidelný program

V Nerestcích se bude v sobotu 7. srpna konat 20. ročník atrakce Strašení v Nerestcích. Akce začíná v 13 h, kdy se můžete registrovat, straší se od 13.15 h. Ve 14 h si poslechnete country. V 18 h vystoupí Veverky od Věrky. Po nich následuje program Pohádka. Večerní zábavu si užijete od 20 h. Platí se tam vstupné 50 Kč. Ve 21.30 h začne ohňostroj.

Trhy v Kaplici

V pátek 6. srpna se od 13 do 17 h budou konat v zahradním centru Bauernöpl Trh v Zahradě. Budete moci vybírat ze sortimentu šperkařských, farmářských, řemeslných výrobků. Na děti čekají dílničky, malování na obličej a pohádka. Všechny potěší dobroty.

Masožravky z celého světa uvidíte i koupíte v muzeu

V pátek 7. srpna začíná na terase prodejní výstava masožravých rostlin Markéty Aubrechotvé s názvem Masožravky na terase. Uvidíte desítky druhů masožravých rostlin z celého světa, z různých klimatických pásem. Například budou představeny láčkovky z tropického deštného lesa jihovýchodní Asie, subtropické rosnatky z Afriky nebo třeba Austrálie. Vystaveny budou i mrazuvzdorné masožravky, které přežijí umístěné venku i naše zimy. Těšte se i na masožravé rarity, vzácné rostliny rodu Heliamphora či Roridula. Seznámíte se s důmyslnými lapacími mechanismy, kterými rostliny chytají kořist. Výstava potrvá do 15. srpna. Přijít můžete od 9 do 17.30 h. Otevřeno bude také v pondělí.

Filmová přehlídka Slavonice fest začala

Ve čtvrtek 4. srpna začal ve Slavonicích filmový festival Slavonice fest. Festival trvá do 8. srpna a nabízí 65 filmů, 8 koncertů, výstavy umění, besedy s tvůrci a další akce. Letos bude festival více filmový, než hudební, kvůli vládním opatřením program letos oželel „velké“ koncerty, a tak v kulturáku vznikl velký promítací sál. Filmy uvidíte také v tělocvičně speciální školy nebo ve dvou filmových stodolách, z nichž jedna se nachází nově ve druhé festivalové lokaci, rakouském Fratres. V rakouském městě uvidíte také výstavu Jaroslava Róny Čas rytířů, která měla vernisáž ve čtvrtek. Část festivalu se odehrává také ve vsi Maříž, kde stojí kultovní hudební Stodola a koná se tam hlavní hudební program. Můžete vybírat z koncertů Radůzy, Karla Plíhala, Lenky Nové a skupin TH!S, Bert&Friends, Květy, Progres 2 a Cumbia Cooperativa. Na slavonické náměstí můžete přijít na letní kino, i pro děti bude přichystaný filmový program a výtvarné dílny. Přijít můžete i na besedu s týmem z Novinářského inkubátoru o české dezinformační scéně a ruském nebezpečí u nás s pracovním názvem „Dezinformace (p)o Vrběticích“. Hostem bude mimo jiných i novinář Respektu Ondřej Kundra, spoluautor prvního článku o účasti ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích.

Vodníci se sjeli do Chlumu u Třeboně

Od pondělí se koná v Chlumu u Třeboně sjezd vodníků, už 20. ročník Vodnického splavu. Program můžete navštívit ještě v pátek 6. srpna. V 10 h v kempu Jih-Ostrov zahraje Divadlo potulného čajovníka pohádku Čaj pro princeznu Vřeštilku. V 16 h tam toto divadlo dětem představí také pohádku O železném vlkovi. V kempu Jih od 16 h čeká děti vodnické odpoledne plné her a soutěží na břehu i ve vodě. V 19 h se tamtéž koná revue Vodnická pestráda a finále soutěže zpívající žába. Ve 21.30 h od pódia kempu Jih půjde na hráz rybníku Hejtman Velký vodnický lampionový průvod. Tam se hastrmani rozloučí a zanoří do vody.

Moky z minipivovarů ochutnáte v Týně

V Týně nad Vltavou se v sobotu 7. srpna koná Festival minipivovarů. Zúčastní se Vltavotýnský pivovar, Pivovar Hluboká, Pivovar Transformátor, Pivovar Hulvát, Pivovarský dvůr Lipan, Minipivovar a pivnice U Stočesů a Pivovar Kněžínek. Zahrají vám kapely Vo106, Zlatý déšť a Pirates of the Pubs. Festival začíná v 17 h. Vstupné je dobrovolné.

Na únikovku vyrazte do přírody

Zúčastněte se nové jehočeské únikové hry, která funguje jako venkovní bojovka. Týmy, která si zahrají, by měli mít 2 až 8 lidí a vyrazí na 5 až 7 km procházku. Po cestě budou luštit šifry, rébusy, plnit úkoly. Minou i občerstvení a mohou se vykoupat ve vodních plochách. Budou soutěžit o nejlepší čas. Tato aktivita je vhodná pro partu kamarádů, školní výlety, tábory či pro rodiny s dětmi. Za projektem stojí Jana Tesaříková. „Prvním impulsem pro vytvoření projektu byla kupodivu tvrdá protipandemická opatření na začátku roku, kdy jsme nemohli jinam než do lesa. Proto je koncept Únikovky venku zanesený do přírody, kde bylo relativně bezpečno,“ říká. Zahrát si můžete zatím v Českých Budějovicích, Písku a Horní Plané. Už se zúčastnilo 40 týmů.

Jihočeský jazzový festival

Až do úterý 10. srpna trvá v Českých Budějovicích 11. ročník Jihočeského jazzového festivalu.

Hlavní tváří festivalu je geniální francouzský trumpetista a jazzový experimentátor Erik Truffaz, který se na festival vrací s novým albem Lune rouge a zbrusu novým zvukem. Uslyšíte ho v pátek ve 21 h na Piaristickém náměstí. Tam bude i letos hlavní program. V pátek ho odstartuje v 17.30 h funky jazz bezNOT, po něm zahraje mezinárodní slovensko-rakousko-maďarské uskupení Altar Quintet.

V sobotu se můžete od 17.30 h těšit na autorskou hudbu držitelky ceny Anděl Beáty Hlavenkové a Kapely Snů. V 19.30 h následuje big band Jazz Dock Orchestra. Ve 21 h zazní rakouský neo swing Marina & The Katz. Za program na Piaristickém náměstí zaplatíte vstupné 100 Kč.

Na doprovodný program je vstup volný. V neděli v Hluboké nad Vltavou uslyšíte pod širým nebem v 19.30 h smooth jazz kapely Bobesh. Zájemci se podívají i na netradiční místo, a to na Stezku korunami stromů v Lipně, kde v úterý ve 24 metrech zazpívá šansony Chantal Poullain.

Jazz si užijete také v podzimních měsících. Série koncertů se totiž bude konat v rokokovém sálu hotelu Rezidence Nové Hrady. Klubovou sezónu odstartuje držitel několika cen Grammy Randy Brecker a AMC Trio, a to 9. září. Sextet britského saxofonisty Andy Shofielda uslyšíte 23. 9. Virtuózní kytarista Shahab Tolouie původem z Íránu zahraje 7. října. Nebude chybět ani jazzman Laco Deczi, který v Nových Hradech vystoupí 11. listopadu.

Fantasy festival Na tahu poprvé

O víkendu 7. a 8. srpna vyrazte do českobudějovického Domu dětí a mládeže a letního kina Háječek na fantasy fest Na tahu, který se po loňském úspěšném nultém ročníku koná letos poprvé. Festival se zaměřuje na RPG hry (typu Dungeons & Dragons), fantasy, sci-fi a gaming. V programu nechybí účast populárních českých streamerů a také účast skupiny Budweis Bigfoots, která se věnuje hraní mudlovského famfrpálu přímo v Českých Budějovicích. Například v sobotu ve 13 h se dozvíte něco o životě komiksového kreslíře na volné noze Petra Kopla, o hodinu dřív vám Jakub Staněk a Martina Faltová poví o hře Dungeons & Dragons jako metodě pro školní psychology. V neděli v 8.15 h vysvětlí Václav Pražák úskalí při překladu deskovek.

Jihočeské Nové Hrady s Jaroslavem Svěceným začaly

Ve čtvrtek 5. srpna začal festival Jihočeské Nové Hrady s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným. V pátek 6. srpna navštívíte koncert Laskavá hudba pro tři ve wellness hotelu Rezidence Nové Hrady. Tam zahraje na housle Jaroslav Svěcený, za klavír usedne Lucie Tóth a zazpívá sopranistka Martina Kociánová. Uslyšíte hudbu 18. až 20. století. Sté výročí narození Ástora Piazzoly, otce hudebního stylu tango nuevo, slaví Jaroslav Svěcený koncertem Piazzola 100 Anniversary. Ten uslyšíte v sobotu 7. července. S Jaroslavem Svěceným vystoupí akordeonista Ladislav Horák. Kromě hudby argentinského mága uslyšíte také jeho následovníky Richarda Galiana a Gorky Hermosy. Koncert se koná v rakouské Altweitře. Jedním z vrcholů festivalu bude koncert Vivaldi Gala, který uslyšíte v neděli 8. srpna v kostele v Trhových Svinech. Jaroslav Svěcený zahraje na historické italské housle 18. století. Uslyšíte Čtvero ročních období. Uslyšíte Jaroslava Svěceného a orchestr Virtuosi Pragenses. Festival zakončí v pondělí 9. srpna koncert na Dobré Vodě. Na slavnostním chrámovém koncertě uslyšíte na housle Jaroslava Svěceného, na varhany a cembalo zahraje Václav Uhlíř a uslyšíte německé, italské i české baroko. Koncerty začínají ve 20 h.