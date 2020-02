Název akce Masopusty na Jindřichohradecku

KDY: Sobota 8. února

KDE: Jindřichohradecko

ZA KOLIK: Zdarma

Hned v několika obcích na Jindřichohradecku o víkendu propukne masopustní veselí.

V sobotu v 11 hodin zvou dobrovolní hasiči z Deštné do jejich hasičárny na tradiční a oblíbené vepřové hody. Ve dvě odpoledne je v místním kulturním domě připraven pro děti maškarní karneval a večer se tamtéž můžou přijít v maskách pobavit dospělí na maškarní merendu. Bude se soutěžit o ceny a pořadatelé také vyhlásí nejlepší masky. O hudbu se postará DJ Gizzy.

Maškarní radovánky si v sobotu užijí obyvatelé i návštěvníci Lužnice. Sraz maškar je v 7.30, průvod pak po posilnění zabijačkovou polévkou do ulic vyrazí v 8 hodin. Ve 14 hodin se můžete těšit na vepřové hody před obecním úřadem. V 15.30 pak dojde k pohřbívání masopustu. Odpoledne a večer bude k tanci i poslechu v zasedací místnosti úřadu hrát živá hudba.

Průvod plný masek potkáte v sobotu například i v Děbolíně a pokračovat bude také oblíbený masopust na Suchdolsku. Maškary tentokrát zavítají do obcí Hrdlořezy a Tušť, o týden později do Františkova a za čtrnáct dnů se na ně mohou těšit v Klikově.

Masopust se svou družinou navštíví tuto sobotu jednotlivá stavení s jejich obyvateli v Hamru u Chlumu u Třeboně. Maškary se s muzikanty sejdou už v půl osmé ráno a veselit se budou až do večera. K obřadu pohřbení Masopusta „farář“ zavelí ve 21 hodin.

Název akce Komentovaná prohlídka výstavy Humor je vážná věc

KDY: Sobota 8. února od 14 hodin

KDE: Třeboň - Dům Štěpánka Netolického

ZA KOLIK: 25 a 50 korun



Víte, jak vzniká humor? A jak ten kreslený? Komentovaná prohlídka výstavy Jaroslava Kerlese: Humor je vážná věc proběhne za účasti rodiny autora (do Třeboně přijedou jeho synové Petr a Marek, dcera Eva a manželka Věra) a představí výtvarnou činnost a život autora. Prohlídka zároveň připomene ilustraci pro děti, mládež a dospělé a také to, že tvorba humoru není vůbec jednoduchá věc. Poslední možnost ke zhlédnutí zajímavé výstavy budou mít návštěvníci v neděli 9. února, kdy bude otevřena od 10 do 16 hodin.

Název akce Keramický workshop

KDY: Sobota 8 února, neděle 9. února

KDE: Studená - keramická dílna základní školy

ZA KOLIK: 150 korun



Studentský Čtyřlístek pořádá v keramické dílně základní školy ve Studené „Jarní workshop“. Zájemci si mohou vybrat ze dvou termínů – sobota od 16 do 19 hodin nebo neděle od 8 do 11 hodin. Pod vedením zkušené lektorky Milady Peltanové si z keramiky vyrobíte jarní věnec. V ceně workshopu je materiál, dál si s sebou nezapomeňte vzít přezůvky, pracovní oblečení a vykrajovátka s jarními motivy.