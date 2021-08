V pátek 30. července přijďte na tradiční vernisáž výstavy děl vzniklých v průběhu pracovního týdne 6. ročníku mezinárodního Výtvarného workshopu Volary do ZUŠ Volary. Vernisáž začíná v 17 h. Vystavují Teodor Buzu, Cecillia Chiavistelli, Victoria Jarošová, Vít V. Pavlík, Vít Pavlík ml., Lukáš Kliment, Vasile Sarca, Vladimír Šavel jr., Lenka Sárová Malíská a další.

Trhy u otáčka

Atmosféru pravých farmářských trhů si užijete v Bedřichových sadech u vltavotýnského očtáčivého hlediště v sobotu 31. července od 8 h. Zahraje vám tam rodinná kapela Sýkorů a country kapely Hus Men. K dostání zde budou farmářské výrobky, jako sýry, uzeniny, med, dále pak třeba ryby, bylinky, ovoce. Najdete zde také řemeslné zboží jako šperky, keramiku, exotické dřevo, minerály, textil, dekorace atd.

Hudební obrazové dílo Dana Browna

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov letos začíná 4. září. Už ale od 31. července bude mít v krumlovské Pivovarské zahradě tzv. Festivalovou zónu plnou koncertů, sloužící také jako místo k relaxování v lehátkách, hraní deskových her, malování obrazů, ochutnání dobrého jídla, promítání filmů, setkávání se s přáteli aj. Hned v sobotu 31. července můžete v Pivovarské zahradě navštívit českou premiéru díla Wild Symphony celosvětově známého amerického spisovatele, autora bestsellerů, ale také skladatele Dana Browna. Uslyšíte i jeho mluvené slovo. Dan Brown totiž bude číst ze své stejnojmenné knihy, která v České republice vyšla loni na podzim. Těšte se na hudební i obrazové dobrodružství a hudební portréty, k němuž autora inspirovala zvířecí říše. Vstupné od 290 do 990 Kč. Hraje Jihočeská filharmonie. Další týdny vás čekají ještě koncerty různých žánrů.

Pečení chleba a spousta zábavy

V sobotu 31. července. navštivte v Lenoře tradiční Slavnost chleba. Těšte se na pečení chleba, placek a houstiček v historické peci, ochutnávky z regionálních pekáren nebo na stánky s občerstvením a výrobky. Děti si užijí na atrakci skákacího hradu, k dispozici bude i rodeo býk. Navštívit můžete i Sklářské muzeum v Lenoře a výstavu fotek v novém infocentru. V 8.30 h začne soutěž o nejlepší guláš, která bude vyhlášena ve 13 h. Po zahájení slavností v 9 h zahrají Šumaváci, ve 14 h uslyšíte harmonikářské duo Hrajeto a v 16 h je vystřídá zábavová kapela Receptor. Program bude připraven také pro děti, a to v 9.30 h MišMaš hrátky pro děti, v 10.30 h Pohádkobraní, v 11.30 h Divadlo pro děti nebo soutěže pro malé i velké.

V noci do elektrárny Orlík

Na elektrárnu Orlík se můžete podívat i v noci s průvodcem, a to v pátek 30. července. Nahlédnete tak do druhé největší hydroelektrárny v Česku a zároveň největší na řece Vltavě. Orlík roztáčí pomocí vody z Vltavy 4 původní mohutné Kaplanovy turbíny z 50. let minulého století. Vodní elektrárna Orlík je největší na Vltavě a dokáže poměrně vydatně pomoci energetické soustavě ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje. Orlická přehrada letos slaví 60 let. Na noční exkurzi můžete jít ve 20, 21.30 a ve 23 h, zarezervujte si ji na mailu pisecko@email.cz. Navštívit můžete i speciální prohlídku a podívat se do bývalého krytu, který se v utajovaném režimu stavěl s vodním dílem. Přijďte v neděli 1. srpna od 14 h. Nutná je rezervace.

Malinová všehochuť

Ve Stožci si prohlédnete fotografickou výstavu Malinová všehochuť aneb Od přírody do fantazie a seznámíte se s dílem Václava Maliny. Výstavu najdete až do 22. srpna v kinosále bývalého obecního úřadu ve Stožci, a to od 8 do 12 a od 12.30 do 16.30 h.

Spanilá jízda

Na sraz tradiční historických vozidel zajděte v sobotu 31. července do Volyně. Spanilá jízda veteránů vyjede do okolí, těšte se na bohatou tombolu s překvapením v hlavní ceně.

Závoďte na koloběžce

Nenechte si ujít již devátý koloběžkový závod Nevězická koloběžka, který se koná v sobotu 31. července v 15 h. Zúčastnit se mohou lidi od 2 do 100 let. Občerstvení bude zajištěno a ceny přichystány, pro absolutního vítěze je připravena jinak nezískatelná koloběžka.

Country na plovárně

Na plovárně ve Větřní si poslechnete v sobotu 31. července country muziku. Od 17 h se zde koná country večer. Vystoupí Kamelot Tribute, Harley Vládi Růžičky a českobudějovická Patrola. Vstupné 150 Kč.

Kultura na hřišti

V pátek 30. července zažijete na fotbalovém hřišti ve Zbytinách kulturní večer. Ten se koná od 19 h, kdy zahraje pop-rocková a country kapela Four Fusion. Čeká vás také ve 21 h Shakespearova hra Sen noci svatojánské v podání divadla OK Jirásek Česká Lípa.

Jazz v Prachaticích

Prachatický festival Letní esence už lidem představil hru Na správné adrese v podání DS J. K. Tyl nebo Stand up show Miloše Knora Miloš na Hrad! V pátek 30. července v 18 h na jazzovém večeru uslyšíte od 18 h Jazz! Yes! na Velkém náměstí. Vstup zdarma.

Letecký den s armádou

V sobotu 31. července můžete v Jindřichově Hradci zažít Letecký den s Armádou České republiky. Ten se koná od 14 h. Uvidíte přelet gripenů JAS-39, slaňování z bojového vrtulníku, souboj stíhaček z 1. světové války, akrobatická vystoupení letadel Zlín Z-105, Z-526 a Z50, seskoky parašutistů. Své práce představí modeláři. Čekají vás vyhlídkové lety a statická ukázka letadel.

Kultura v zahradě

Až do neděle 1. srpna můžete přijít do jindřichohradecké Krafferovy zahrady. Koná se totiž den otevřených dveří Ahoj Krafferova zahrado. Ten bude na vlně recyklace-krásy-elegance. Pořídíte si něco nového do šatníku, zúčastníte se workshopů, kde si oblečení rovnou ozdobíte, výtvarné dílny jsou připraveny i pro děti. Připraveny budou korálky, dřevo, keramika atd. Zúčastníte se komentované prohlídky zahrady a zájemci si opečou špekáčky. Zahraje kapela Microjazz.

Kino na náměstí

Pojízdný biograf Kinematograf bratří Čadíků přijel do Tábora a přivezl na Žižkovo náměstí letní kino. Stihnete ho ještě v pátek 30. července, kdy uvidíte oblíbenou českou komedii 3Bobule.

Keltský svátek na Housově mlýně

V sobotu 31. července budou na Housově mlýně v Táboře slavit keltský svátek Lughnasad. Slavnost žádá boha Lugha o úrodu obilí, kterou nezničí přírodní jevy. V 18 h se těšte na šermířské ukázky, vyprávění irských legend, v doprovodu harfy uslyšíte Příběhy o Cúchulainnovi aj. Vstupné dobrovolné.

Kultura na dvorkách

V neděli 1. srpna můžete objevovat skryté dvorky města Tábor. Těšte se na sousedský program, třeba koncerty, živý jukebox, tanec, intimní divadlo, portréty naslepo, textařský nebo seznamku. Vstupné na akci Táborské dvorky 100 Kč.