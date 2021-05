Přinášíme tipy na víkend.

Cyklista. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Třeboňská šlapka jede do Rudolfova

Cykloturistickou sezonu zahajuje v sobotu 22. května cyklojízda Třeboňská šlapka. Registrovat se můžete mezi 9. a 10.30 h před Turistickým centrem na třeboňském Masarykově náměstí, kde dostanete mapku s trasou. Vyberte si ze tří délek, a to 53,5 a 69 km nebo 41 km pro rodiny s dětmi. Po prvních dvou delších se dostanete do přes vyhlídky z Dunajovické hory a Lišovský práh do Rudolfova. Zde získáte razítko z Hornického muzea nebo se seznámíte po části naučné stezky s historií dolů. Zpět do Lišova se dostanete přes Zvíkov, Slavošovice a okolo Banského doubí. Zvolíte-li nejdelší trasu, podíváte se také Velechvínským polesím k Ševětínu. Nejkratší trasa vede zpět do cíle přes Lišov a Zvíkov a vynechává Hornické muzeum.