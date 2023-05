Jindřichohradecko

Slavnosti vína můžete navštívit v Třeboni.Zdroj: Pavel Pfauser

Májové slavnosti vína

Kdy: V sobotu 13. května od 9 do 19 h

Kde: Třeboň, Masarykovo náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Víno Hnidák Čejkovice a Město Třeboň zvou milovníky vína. Těšit se můžete nejen na degustaci produkce vinařství z Čech a Moravy, ale třeba i na hudební vystoupení kapely Beneton Rock či ukázku sabrage.

Férová snídaně

Kdy: V sobotu 13. května

Kde: Dačice / Slavonice

Proč přijít: Přijďte si zapiknikovat na podporu lokálních pěstitelů a pěstitelek. Férová snídaně začíná v sobotu 13. května od 10 h ve Spolkovém domě ve Slavonicích. O hodinu dříve prostírají před KD Beseda (za deště v klubu Béčko) v Dačicích. S sebou si vemte fairtraidové a lokální dobroty a přizvěte kamarády ke společnému pikniku.

Jarní farmářské a řemeslné trhy

Kdy: V sobotu 13. května od 8 do 17 h

Kde: Dačice, Palackého náměstí

Proč přijít: Na trzích můžete nejen nakoupit něco dobrého ochutnat a potkat zajímavé lidi. Připraveno je i vystoupení harmonikáře Františka Dědiny, děti se zabaví v mini zoo nebo v dílničkách.

Branou Podyjí na kole a pěšky

Kdy: V sobotu 13. května od 9 do 17 h

Kde: Dačice, start u infocentra na Palackého náměstí

Vstupné: Děti 10, dospělí 30 Kč

Proč přijít: Vydejte se na výlet po okolí Dačic. Pěší trasy jsou vytyčeny v rozmezí 5 km až 35 km. Výlety pro cyklisty měří od 31 až do 56 km. Na nejkratší trase pro děti je zajištěný doprovod. Pozor, některé starty se vážou na odjezdy vlaků z Dačic.

Den otevřených lesů

Kdy: V sobotu 13. května od 13 h

Kde: Dačice, les Kázek, za Dačicemi směr Studená 600 m

Proč přijít: Odnesete si trochu jiný zážitek z lesa. Připraveny jsou ukázky lesní techniky, lesnická pedagogika i drobné občarstvení.

Kočárkový průvod

Kdy: V neděli 14. května od 14 h

Kde: Dačice, start před MŠ B. Němcové, cíl v areálu firmy Pokorný

Proč přijít: Vyvětrejte kočárky, koloběžky, projděte půdy, sklepy, stodoly a oprašte i dětská vozítka z let dávno minulých. Na programu je nejen vyjížďka s moderními i retro kočárky a koloběžkami, ale také malování na obličej, cvičení u kočárků, retro fotokoutek a vystoupení dětí z DDM. K dispozici bude skákací hrad.

Májová dechovka

Kdy: V neděli 14. května od 17 h

Kde: Kulturní dům Beseda, Dačice

Vstupné: 150 Kč

Proč přijít: Užijte si pohodový podvečer s dechovkou Horané z Rokytnice nad Rokytnou. Tam má dechová hudby tradici dlouhou několik desítek let. Postupně docházelo ke generační výměně muzikantů a na počátku roku 2008 si tato omlazená kapela dala jméno DH HORANÉ. Členové již nejsou pouze místní, ale sjíždějí se např. z okolí Brna, Moravských Budějovic, Třebíče i Dačic. Cílem kapely je pokračovat v tradici, ale také se prosadit s vystupováním po celém území České republiky a třeba i v zahraničí.

Bláznivý karneval s Mimoni

Kdy: V sobotu 13. května od 15 h

Kde: Dvůr městského úřadu Nová Bystřice

Proč přijít: Přijďte si s dětmi užít bláznivé odpoledne s Mimoni plné překvapení a skvělých zážitků. Karnevalová show s kamarádem Wikim a partou oblíbených Mimoňů přinese veselé scénky, bublinkovou minidiskotéku, spoustu mimoních písniček, focení s maskoty i soutěže o ceny. Jakékoli masky, nejen ty mimoní, jsou vítané. V případě špatného počasí by se karneval přesunul do KD Koruna.

Běž na věž

Kdy: V sobotu 13. května od 8.30 h

Kde: Jindřichův Hradec, městská vyhlídková věž

Proč přijít: Nenechte si ujít XXIV. ročník sportovně zábavné soutěže. Prezentace začíná v 8.30 h, samotný závod startuje v 9 h.

Symfonie vesmíru s Petrem Přibylem

Kdy: V sobotu 13. května v 18 a ve 20 h

Kde: Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Vstupné: 90 Kč

Proč přijít: Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla zve na audiovizuální pořad Symfonie vesmíru. Těšit se můžete na poslech hudby v planetáriu doplněný sférickou projekcí astronomických objektů a jevů, planet, hvězd a souhvězdí

Jarní výšlap

Kdy: V sobotu 13. května od 13.30 h

Kde: Nová Včelnice, sraz u Flopu

Proč přijít: Vydejte se na vzdělávací vycházku kvetoucí krajinou s odborným výkladem o Nekrasínském pomníčku. Na výběr jsou dvě trasy, k památníčku v Nekrasíně a zpět nebo do Lovětína a zpět.

Barvení hedvábí

Kdy: V neděli 14. května od 15 h

Kde: Městský úřad - zasedací místnost v Nové Včelnici

Vstupné: 100 Kč za materiál

Proč přijít: Kulturní komise zve na akci pro seniory. Rádi si pobesedujete u kávy a zkusíte něco nového? S pomocí paní Daňhelové ze Zahrádek si můžete vyrobit svůj originální hedvábný šátek. Občerstvení je zajištěno.

Setkání ke Dni matek

Kdy: V sobotu 13. května od 14 do 18 h

Kde: Kulturní dům Kardašova Řečice

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: Vypravte se na prodejní přehlídku italské módy a užijte si i doprovodný program.

Taneční zábava ke Dni matek

Kdy: V sobotu 13. května od 14 h

Kde: Suchdol nad Lužnicí, hasičárna

Proč přijít: Obec baráčníků Suchdol nad Lužnicí pořádá taneční zábavu ke Dni matek. K poslechu a tanci hraje kapela Flamendři. Připravena bude bohatá tombola.

S odborníkem nejen o sluchu

Kdy: V pátek 12. května od 18 h

Kde: Sál hotelu Jelen v Nové Včelnici

Vstupné: Dobrovolné 20 Kč

Proč přijít: Na lékařské přednášce Bohumila Markalouse, primáře ORL oddělení jindřichohradecké nemocnice, se nudit nebudete. Ušní, nosní a krční je uznávaný popularizátor odborných informaci, je autorem řady knih. V Nové Včelnici je připraven odpovídat na dotazy publika, nicméně by se rád dotknul zejména problému slábnutí sluchu po 50. roce věku.

V proměnách světla / Fotostopa 2023

Kdy: Do 31. května / 31. srpna, kromě pondělí denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava krajinářských fotografií Tomáše Holuba, jeho fotografování je primárně spojené s cestováním a pobytem v přírodě. Navštívil různé kouty světa, neméně rád objevuje i krásy naší krajiny, které se neotřelým způsobem snaží zachytit. Její atmosféru, klid, duši a propojení s lidmi. Často se vrací na ta samá místa a trpělivě čeká na ideální světelné podmínky, jako jsou ranní mlhy, červánky nebo dramatická oblačnost – světlo hraje v jeho fotografiích hlavní roli. Jeho práce si můžete prohlédnout do 31. 5. Současně začíná výstava reálných historických i současných policejních fotografií z míst činů pořízených kriminalistickými techniky a dalších artefaktů spojených s prací Jihočeské policie. Výstava s názvem FOTOSTOPA 2023, s podtitulem „Zločin nejen na fotografii“ potrvá do 31. 8.

Objevte skauting

Kdy: Do 31. května

Kde: Městské knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Výstava vás provede skautským životem jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže. Těšit se můžete na fotky, které vyfotili nadějní mladí fotografové během skautských akcí.

Lego pod zámkem II.

Kdy: Do 27. května denně od 10 do 16 h

Kde: Zámecká galerie Třeboň

Vstupné: Dospělí 50, děti 40 Kč

Proč přijít: Odstartovala druhá Lego výstava Michala Plose v galerii třeboňského zámku. Návštěvníci uvidí několik nových věcí, které autor vytvořil od poslední výstavy. Děti se mohou těšit na hernu a stavařský úkol.

Řemesla pro Paříž

Kdy: Do 17. prosince kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Na výstavě Řemesla pro Paříž uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: Do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v ČR měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítala právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění do 24. června. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.