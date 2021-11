Speciální prohlídky a programy na téma posledních Rožmberků

Zámek Český KrumlovZdroj: archiv Deníku

Místa posledních Rožmberků si v Českém Krumlově projdete v sobotu 6. listopadu. Konají se totiž speciální komentované prohlídky s doprovodným programem. Jsou zdarma, avšak je nutná rezervace zde. V 16 h vás Jiří Olšan provede od V. zámeckého nádvoří Zámeckou zahradou. V 16 h také poznáte barokní kulturu s průvodkyní Helenou Kazárovou. Vychází se z II. zámeckého nádvoří. S tématem Alchymisté, studijní centrum, průvodci vás seznámí M. Antoš a L. Vokatý. Sejdete se s nimi na náměstí Svornosti v 16 h. Regionálním muzeum vás v 16 h provede prohlídkou nazvanou Čs. motorizovaná brigáda za II. sv. války Vladimíra Podaná. Městské středověké opevnění a středověké brány poznáte s Martinem Kajabem. Sraz je v 16 h v parku před hotelem Růže. Krovy horního hradu vás provede Daniel Šnejd, a to v 16 h. Odvede vás ze III. zámeckého nádvoří. Tato část je jen pro fyzicky zdatné účastníky. Vybírat můžete také z individuálních prohlídek, a to v Regionálním muzeu v Českém Krumlově od 9 do 12 h a od 12.30 do 17.30 h. Hradní muzeum v Českém Krumlově si projdete zase ve 14, 15 a v 16 h. Od 16 do 17.30 h uslyšíte zpívání v ulicích v podání Medvíďat a Krulmovských pištců. Od 17.30 h můžete sledovat Splutí smutečních vorů se symbolem pětilisté růže po řece Vltavě. Podívat se můžete z náplavky od Benešova mostu až po jez pod Plášťovým mostem. V 18 h uslyšíte Zvonění krumlovských zvonů a slavnostní fanfáru.