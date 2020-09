Kdy: 5. září od 9 h

Kde: Vodňany

Na Náměstí svobody vystoupí Vodňanská kapela, Marešova divadelní společnost zahraje Pohádkyz kufru, na programu bude i Temelínka a Marná snaha. V městském muzeum se dozvíte o rybářství ve Vodňanech a seznámíte se s dílem Ivany Záleské, rockový festival najdete ve sportovním areálu Blanice, aj.

Závody dračích lodí

Kde: u pivovaru

Proč přijít: 6. září od 10 h

U lávky nad Otavou u strakonického pivovaru budou závodit dračí lodě, někdejší tradiční dopravní prostředek s drakem na přídi. Veslaře řídí bubeník. Závod Strakonický drak se koná už potřetí. V sobotu bude trénink, v neděli v 10 h závody.

Rocková diskotéka

Kdy: 4. září ve 20 h

Kde: Staré Kestřany, hřiště

Na fotbalovém hřišti ve Starých Kestřanech koná rocková diskotéka s DJ Milošem Zemenem.

Pouť pro hospic

Kdy: 5. září od 14 h

Kde: Lnáře

Na pouť se vydáte od Betlémské kaple. Na programu bude modlitba, slovo faráře, položení květin i hudba.

Beatles mánie

Kdy: 4. září od 15 h

Kde: Prachatice parkán

Za kolik: dobrovolné vstupné

Stroomácká beatles mánie na rozloučení s létem se přesunula na tento pátek. Na parkánu zahrají Brouci band. Pro děti bude připraven doprovodný program. Občerstvení i nápoje půjde zakoupit.

Dožínky na statku

Kdy: 5. září v 10 h

Kde: Starý zámek v Borotíně

Za kolik: vstupné dobrovolné na obnovu statku

V Borotíně na Starém zámku se koná v sobotu celodenní program. V 10.15 a v 15.30 h vás čeká komentovaná prohlídka budovy, v 11 h Nezávislé divadlo zahraje dětem. Dožínkový průvod s předáním dožínkového věnce uvidíte ve 13 h. Ve 13.45 a v 16 h vystoupí folklorní soubor Labutěnky. Od 16.30 h hraje hudba. Těšte se na jarmark, bludiště z balíků slámy i hrachové hřiště a dětské dílny.

Sto let umělce

Kdy: 4. září v 17 h

Kde: Smrčkův dům, Soběslav

V pátek v 17 h začíná ve Smrčkově domě ve Soběslavi výstava umělce Františka Peterkdy, který by oslavil 100 let. Uvidíte lidové motivy v kresbě a grafice, inpsiraci jihočeskou lidovkou kulturou. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 h. Výstava trvá konce října.

Hrdinové u Království lesa

Kdy: 5. září od 10 h

Kde: Lipno, Království lesa

Za kolik: Zdarma

Hasiči, policisté, záchranáři představí veřejnosti svou práci u Království lesa na Lipně. Na Dnu IZS uvidíte hašení lesa z helikoptéry, řeč bude o prevenci proti požáru, čeká vás edukace všech složek. Navštívíte osm stanovišť a dostanete odměnu. Účastní se také Horská služba a Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Pobaví vás maskoti.

Vábení babího léta

Kdy: 5. září od 10 h

Kde: Dívčí Kámen

Za kolik: 70/60/50 Kč

Na zřícenině hradu se budou v sobotu opékat buřty a hrát hry. Dětský program zahrnuje dílničky i poklad skřítka Hepčíka. V 16.30 h uvidíte divadelní komedii Zase ti tupitelé. Dospělí zaplatí 70 Kč, studenti a senioři 60 Kč, cena pro děti od 3 let je 50 Kč.

Na Trocnově se loučí s létem

Kdy: 5. září od 10 h

Kde: Trocnov

Za kolik: Zdarma

V areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově se v sobotu mezi 10. a 17. h budou loučit s létem. Čekají vás soutěže pro děti, taneční vystoupení, Pohádky z kufru Marešovy divadelní společnosti, vystoupení Téměř divadelní společnosti, muzikálové i country číslo, skákací hrad aj. Vstup zdarma.

Říkanky a písničky pro malé děti

Kdy: 5. září

Kde: Hluboká nad Vltavou

Ve sportovně-relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou se v sobotu od 15 h koná akce Bibibum s lidovými písničkami, říkankami a tančením. Odpoledne s říkankami má za cíl rozvíjet děti.

Zámek s kuchařem i Danielem Hermanem

Kdy: 5. a 6. září

Kde: Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou připravil na víkend dva tipy prohlídek. Na jednu vás v sobotu v 13.10 a 14. 50 h vezme bývalý ministr kultury Daniel Herman, který na zámku prováděl za svých studentských let. Ukáže vám reprezentační pokoje a poví své historky. Děti se mohou v sobotu v 10.15 a ve 13.15 h vydat zámkem se somiliérem, nahlédnout do kuchyně a odhalit zloděje šperků. Stejná prohlídka je i v neděli v 13.15 a v 15.15 h.