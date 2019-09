KDY: Od dubna do října

KDE: Státní hrad a zámek, Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: 140/120/120 Kč

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci nabízí celkem tři prohlídkové okruhy: A (Adamovo stavení), B (Gotický palác) a C (Interiéry z 18. a 19. století). Během září a října je okruh C návštěvníkům uzavřený, trasy A a B je ale možné navštívit denně mimo pondělí od 10 do 16:15 hodin. K návštěvě zvou také Černá věž a černá kuchyně či poutavá výstava „Kabinety Stuchlé“ a expozice Černínové - diplomaté, cestovatelé, sběratelé.