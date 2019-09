KDY: Od dubna do listopadu

KDE: Státní zámek Třeboň

ZA KOLIK: 120/80/90 Kč

Státní zámek Třeboň v sobě ukrývá trojici prohlídkových tras. První z nich je nazvaná "Rožmberské renesanční interiéry", druhá "Soukromá Schwarzenberská apartmá" a třetí "Konírna, psí kuchyně a kasematy". První dvě trasy jsou přístupné od dubna do listopadu, vyjma pondělky, v podzimních měsících od 9 do 15:15 hodin. Třetí trasa je otevřená pouze v prázdninových měsících. Schwarzenberská hrobka je v září a říjnu otevřená od 9 do 15:30 hodin.