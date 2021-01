Svatební festival tentokrát mohou budoucí nevěsty navštívit pouze virtuálně. Jak? Přes odkaz na facebookové události Virtuální svatební festival si zakoupíte vstupenku na celý víkend. Výhodou je, že jindy by byla pro jednoho, u obrazovek ale může sedět i ženich či družičky. Veletrh všeho kolem svatby trvá od pátku do neděle. Čekají vás módní přehlídky svatebních šatů, rady svatebních koordinátorek, tipy a inspirace na svatební květiny a dekorace, dozvíte se, jak na dokonalý make-up, sdílení zkušenosti s jinými nevěstami, rady šperkaře o snubních prstýnkách, či debata o hudbě a zábavě na svatbu s DJem.

Současná migrace do Evropy

Válečnou novinářku Markétu Kutilovou můžete vidět na přednášce i v době koronakrize, a to online. V pátek 22. ledna ve 20 h bude mluvit na téma Současná migrace do Evropy. Vstupenku za 97 Kč uhradíte přes portál smsticket a obdržíte 15 minut před začátkem projekce odkaz na stream. Markéta Kutilová bude líčit, jak uprchlíci putují s vidinou lepších zítřků po moři či souši. Novinářka od roku 2015 sleduje dvě hlavní migrační trasy do Evropy, Libyjskou a Balkánskou. Řeč bude o tom, co migrace znamená pro Evropu i o tom, co se to děje a proč a co na to naše společnost.

Výšlap na Kluka s výhledem do okolí

Na Kluka, horu v Prachatické hornatině a Šumavském podhůří ve výšce 741 m. n. m., navštívíte například po zelené turistické značce z obce Holubov (5 km), či po modré ze Slavče (1,6 km). Hora se nachází 12 km od Českých Budějovic a je sedmým nevyšším vrcholem v okresu České Budějovice. Nahoře vás čeká granulitová skála, železný kříž, vrcholová kniha a výhledy po okolí.

Den otevřených dveří JU z obýváku

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zve na pátek 22. ledna zájemce o studium a jejich rodiče na den otevřených dveří. Ten začíná od 8 h. Dozvíte se o jednotlivých studentských programech, setkáte se s vyučujícími, aj., a to ze svých domovů online. Každá fakulta zveřejní na www.chcistudovat.cz svůj program.