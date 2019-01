12. úplňkový výšlap





"Po celý rok jste se s Volbou pro Slavonicko a za podpory města Slavonice mohli vydávat na úplňkové výšlapy do krásné přírody v okolí Slavonic. Závěrečný, již tedy 12. úplňkový pochod, si zpestříme. Sejdeme se v pondělí 4. prosince 2017 na autobusovém nádraží v 16:15 hodin, odkud se autobuse vydáme do Stálkova. Zde jsme přijali pozvání p. Kněžíčka (Boba) do hoganu, kde společně posedíme a opečeme si buřty. S sebou si vezměte něco na opékání, teplé oblečení a nezapomeňte se opatřit reflexními prvky, popř. čelovkou. Cestu zpět do Slavonic totiž půjdeme po svých. Na všechny se moc těšíme. V příštím roce budeme v této tradici opět pokračovat," uvádějí pořadatelé.