150 let třeboňského gymnázia

Dům Štěpánka Netolického, Třeboň

do 8. října, od 10 do 17 hodin

Třeboň - Výstava 150 let třeboňského gymnázia v pěti obrazech je součástí letošních oslav 150 let od jeho založení. K vidění bude až do 8. října od 10 do 17 hodin v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí. Vznikla ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a její kurátorkou je Marie Kalátová.