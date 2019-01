Básnicky bydlí člověk

Dům Štěpánka Netolického, Třeboň

Ekologické problémy světa volají po novém promýšlení vztahu mezi přírodou a kulturou. Učíme se být vůči přírodě šetrnější, ohleduplnější a poučenější. Nejde ale jen o to víc vědět, jde také o to hledat a nalézat i jiný vztah k přírodě skrze kulturu, tj. promýšlet a hledat modely vztahu k přírodě, které jsou nejen uctivější, ale také emocionálně a imaginativně uspokojivé. Jde o to se naučit v přírodě bydlet jako člověk, který hledá a nalézá míru věcí. Dům Štěpánka Netolického přivítá 16. března od 17:00 literárního vědce Tomáše Jajtnera, který se pokusí otevřít tyto otázky a nabídne cesty, jak na ně odpovědět. Dr. Tomáš Jajtner působí na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.