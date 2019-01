Bazén chystá akci k výročí





Jindřichův Hradec – Na pátek 16. listopadu připravil jindřichohradecký bazén akci k výročí devíti let od modernizace provozu. Od 12 do 21 hodin bude zlevněné vstupné pro všechny návštěvníky, a to rovnou o polovinu. Pro děti jsou připraveny nejrůznější soutěže, a to v čase od 15 do 17.30 hodin. Od 18 do 19 hodin se pak představí ukázka plavecké výuky.