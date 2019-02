Budou závodit v běhu na lyžích

Sněhová nadílka doslova přeje závodům v běhu na lyžích, které vypuknou v sobotu v 10.00 v obci Horní Pole. V pořadí 51. ročník Studenské patnáctky je také zařazen do zimního seriálu závodů Běžec Vysočiny. Tratě budou upravené pro klasickou techniku a startovat se bude v několika kategoriích. Zázemí, registrace účastníků, start i vyhlášení výsledků se koná ve zdejším kulturním domě. Vítěz si tradičně odveze trofejní vepřovou hlavu. Startovné činí 80 korun a do 17 let věku je zdarma.