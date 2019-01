Jindřichův Hradec – V sobotu zahájí výstavu s názvem Karel Hájek – Byl jsem při tom v hradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií. Na výstavě ke 40. výročí úmrtí fotografa Karla Hájka jsou vedle exponátů ze sbírky muzea významně zastoupeny také fotografie a dokumenty zapůjčené například z Archivu Národního muzea, ze Sbírky fotografií Svazu českých fotografů a dalších. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00. Budova nabízí ke shlédnutí také evropský unikát v podobě nástěnné malby pitvy člověka.