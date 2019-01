Byl jsem při tom (Jerzy Kosiński)

Loutkové divadlo, Třeboň





Projekt LiStOVáNí do Třeboně tentokrát přivezou Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram. Ve středu 25. dubna se od 17:00 v loutkovém divadle seznámíme se světoznámým příběhem duševně a citově retardovaného Davida Záhrabníka. Ten až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak než z televize. Po smrti svého dobrodince je však do něj vržen rovnýma nohama.