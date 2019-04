Čeká je Osminohý běh přírodou

Dačice – Zdravé město Dačice pořádá na 1. máje orientační běh přírodou po vytyčené trati pro tříčlenná družstva. Zájemci o účast na tomto kuriózním závodě se mohou registrovat v běžecké sestavě, kterou tvoří jeden dospělý nad 18 let, jedno dítě do 18 let a jedno čtyřnohé zvíře, například pes anebo kůň. Úkolem osminohého družstva je překonat co nejrychleji trať se všemi jejími nástrahami. Startuje se ve 14 hodin z areálu JC Malý Pěčín. Zváni jsou sportovci i fanoušci zdravého pohybu.