Český rok 1918 na fotografiích

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec – Muzeum fotografie a moderních obrazových médií připomíná sté výročí vzniku samostatného Československa. Na vystavených snímcích si prohlédnete například položení základního kamene Národního divadla, odstraňování symbolů Rakousko-Uherska, manifestaci na Bílé Hoře anebo návrat prezidenta Masaryka do vlasti. Otevřeno je od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 s posledním možným vstupem v 16.30.