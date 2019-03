Chceš se naučit létat v oblacích?

Jindřichův Hradec – Zájemci o létání jsou zváni na první informativní schůzku, která se koná v sobotu od 14 hodin na jindřichohradeckém letišti. Dozvíte se tu podrobnosti ke kurzům, kde se naučíte létat na větroních i na motorových letounech. Sami zažijete, jaké to je, když se letadlo dá do pohybu a svět se vzdaluje, zmenšuje a všechny pohledy tím nabývají na kráse. Je to radost, nadšení a odměna zároveň. Teprve tam nahoře, vysoko v oblacích pozorujete s bušícím srdcem věci dole.