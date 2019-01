Chystají show Cestou Necestou

Kulturní dům Beseda, Dačice

Dačice – Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil zavítá se svojí show Cestou necestou do Dačic. Jeho historky a zážitky doprovázené písněmi připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Užijete si vtipné komentáře týkající se Donutilových přátel a kolegů. Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila jako Balada pro banditu, Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej svět. Akce se koná ve středu v dačickém Kulturním domě Beseda od 19 do 20.30 hodin. Vstupenka vyjde na 390 korun.