Jindřichův Hradec – Vidíme a slyšíme vše, co je součástí blesku? Existují i nadoblačné blesky? Co je to blesk z čistého nebe a co jsou modré výtrysky anebo červené přízraky? Jak je to doopravdy s kulovým bleskem? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět teoretický fyzik Petr Kulhánek z Katedry fyziky na Fakultě elektrotechnické ČVUT a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Beseda se koná v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci. Povídání o fenoménu blesku začíná ve středu od 18 hodin.